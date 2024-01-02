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Сегодня, 10:49

Победитель спартакиады по серфингу Авдеев не попал в состав сборной России на 2024 год

Виктория Кравченко
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Вице-президент Российской федерации серфинга Виктория Прошкина рассказала, что серфингист Никита Авдеев не был включен в состав сборной России, так как не выступал в 2023 году на национальных соревнованиях.

«Сборная страны формируется ежегодно на основании приказа Минспорта России, в соответствии с которым все кандидаты должны выполнить определенные требования. Четкий критерий — занять лидирующие позиции на чемпионате России, чемпионате мира, чемпионате Европы. Все прописано в приказе. Поскольку Никита не принимал участия во всероссийских соревнованиях в 2023 году, мы совершенно никак не могли его включить в списки сейчас», — рассказала Прошкина ТАСС.

23-летний спорстмен в 2022 году стал также чемпионом России. Его дебют за национальную команду произошел в юниорском мировом турнире 2013 года в Никарагуа.

Источник: https://tass.ru/sport/19666197
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