Российских скейтбордистов допустили к участию в международных турнирах

Международная федерация скейтбординга (World Skate) допустила спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях, сообщается на сайте организации.

Спортсмены смогут в нейтральном статусе участвовать в турнирах с 1 января 2024 года.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.