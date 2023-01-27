Индиец Соджитра лишился ноги в детстве, но все равно стал крутым альпинистом

История, которая вдохновляет.

Васу Соджитра неустанно покоряет вершины. Он катается на горных лыжах и взбирается на горы. При этом у него ампутирована одна нога. Расскажем подробнее о невероятной истории индийского спортсмена.

Детство

Вырос Васу в Индии в самой простой семье. Он с детства видел нищету и мечтал выбраться из трущоб. Позже ему удалось переехать жить в США.

Соджитра лишился правой ноги, когда ему было всего девять месяцев от роду. У малыша выявили заражение крови, что стало причиной ампутации.

Когда Васу исполнилось 10 лет, он увидел одноногого мужчину, катающегося на лыжах в Коннектикуте. У спортсмена было необычное снаряжение — короткие лыжи с креплением на шестах. Как он сам понял позже, это отлично помогает при поворотах и для равновесия. Ему захотелось иметь такое же оборудование, и он попросил родителей купить ему. Хотя у него всегда возникали проблемы с использованием протезов. Мальчику было не столь комфортно в них, но стоять на лыжах у него быстро получилось.

Да и горы настолько впечатлили ребенка, что это стало его главным хобби в жизни. Теперь он взбирается на горы зимой, чтобы покататься на лыжах, а летом занимается альпинизмом и катается на скейтборде.

Васу Соджитра. vasusojitra.com

Покоренные вершины

Васу совершил восхождение на Денали — высочайший пик Аляски и всей Северной Америки высотой 6190 метров. На это даже не все профессионалы решаются. Ведь пробираться нужно сквозь метели и минусовую температуру. Ему пришлось даже преодолеть часть пути на руках, таща за собой 70-килограммовые сани с едой и снаряжением. Восходил он туда не один, а с Питом Макафи, который тоже является инвалидом. В 2021 году Уоррен Миллер снял об этом фильм под названием «Зима начинается прямо сейчас».

— На вершине Денали создается впечатление, что дышишь через кофейную соломинку. Дышать и двигаться очень тяжело, это как ходить по бетону. Но виды просто неописуемы! Чувствуешь себя таким маленьким рядом со всеми этими массивными горами и нависающими ледниками. Мы с Питом были очень счастливы. Плакали и обнимали друг друга. Мы танцевали вокруг и размахивали пиратским флагом, — вспоминал в интервью спортсмен.

Кстати, пиратский флаг взяли с собой не случайно. Таким образом они с иронией отнеслись к своей победе, отметив, что на месте были одноногие.

В 2014 году Васу на костылях поднялся на пик Гранд-Титон в Вайоминге, высота которого равна 13 775 футов.

Васу Соджитра. vasusojitra.com

Также в 2021 году Соджитра покорил эквадорскую вершину Котопахи (5911 метров) — один из самых высоких действующих вулканов мира.

Сейчас Соджитра не только профессиональный спортсмен, он активно занимается проблемами доступа для людей с ограниченными возможностями. Но главное — он своим примером вдохновляет на подвиги миллионы людей.