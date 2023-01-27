Собак из России носят на руках в Шотландии

Сегодня, 23:00
Соревнования проходят на территории национального парка Кэрнгормс в Шотландии.
Большинство четвероногих участников турнира обычно являются представителями породы сибирский хаски.
Термин «хаски» изначально обозначал эскимосов. Породу собак кинологи зарегистрировали в 30-х годах прошлого века. Ее получили от аборигенных собак Дальнего Востока России. Оседлые приморские племена Колымы, Анадыря, Камчатки с древних времен использовали их как ездовых собак.
Лайки-хаски чрезвычайно выносливы, у них густая шерсть, острая мордочка со стоячими ушками.
А еще они обожают своих хозяев.
И успевают показать характер перед стартом.
Среди участников гонки на собачьих упряжках можно встретить и представителей других пород.
Присутствуют здесь и самоеды, одна из древнейших пород собак.
В этом году в Авиморе примут участие более тысячи собак. 200 упряжек из 20 стран соревнуются на трассе длиной шесть с небольшим километров.
Удивительно, гонка в Шотландии чаще всего проходит на упряжках с колесами, последний раз по снегу бежали в 2016 году.
К соревнованиям собаководы и четвероногие участники готовятся целый год.
Победителей и призеров хозяева готовы носить на руках.