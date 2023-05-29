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Сегодня, 13:45

Альпинистка погибла, сорвавшись со скалы. Новая трагедия в национальном парке «Красноярские Столбы»

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Альпинистка погибла при восхождении на скалу «Митра».
Фото Global Look Press
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Восхождения в этом месте уносят жизни людей чуть ли не каждый год.

В национальном парке «Красноярские Столбы» поход любителей активного отдыха завершился трагедией. 42-летняя альпинистка разбилась насмерть, сорвавшись со скалы Митра. Местные правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели женщины. Это далеко не первая смерть в национальном парке — к сожалению, такие случаи происходят регулярно. Почему так много людей погибает во время восхождения на эти скалы?

Падение

По данным Следственного комитета Красноярска, погибшая альпинистка 28 мая отправилась в поход в компании других любителей активного отдыха. Во время восхождения на скалу Митра женщина не удержалась и упала вниз с высоты около 60 метров.

От полученных при падении телесных повреждений она скончалась на месте происшествия. И, по предварительным данным, никакого криминала в случившемся нет — это был несчастный случай.

«Спасатели выехали на место, эвакуировали тело женщины и передали его сотрудникам полиции», — говорится в сообщении.

По информации местных СМИ, женщина была опытной альпинисткой и уже далеко не первый раз поднималась на Митру. Однако на этот раз подъем проходил без страховки.

Скала «Митра».
Фото stolby.ru

Проверка

По факту гибели 42-летней женщины следственным отделом по Березовскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия будет проведена процессуальная проверка. «В настоящее время выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении Следственного комитета Красноярска.

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Участники похода, которые сопровождали погибшую женщину, рассказали, что ее маршрут был достаточно опасным. Оперативные службы призвали посетителей национального парка соблюдать меры предосторожности — без подготовки и специального снаряжения не покорять вершины Красноярских Столбов.

Однако почему погибшая альпинистка совершала восхождение без страховки, еще предстоит разобраться местным правоохранительным органам.

Фото Global Look Press

Трагедии

Национальный парк «Красноярские Столбы» является особо охраняемой территорией, расположенной на правом берегу Енисея близ юго-западной окраины областного центра. Ежегодно рекреационную зону посещают около миллиона человек. Парк — гордость Красноярска. Однако он также печально известен несчастными случаями, которые периодически происходят.

Так, в сентябре 2022 года мужчина в возрасте 38 лет повредил ногу и без помощи посторонних передвигаться уже не мог. Спасатели эвакуировали его на носилках. В тот же день, 10 сентября, с Первого Столба сорвался 58-летний мужчина и при падении разбил голову.

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К сожалению, иногда в таких происшествиях погибают люди. Так, в мае 2021 года со скалы упал 56-летний мужчина и погиб. И таких инцидентов уже было достаточно для того, чтобы местные власти обратили внимание на степень безопасности.

Вероятно, стоит усилить меры. Или хотя бы не допускать к восхождению альпинистов без страховки и подробного инструктажа.

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