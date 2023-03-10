Великая — о возвращении российских спортсменов: «Все, пошла тренироваться!»

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая в комментарии для «СЭ» отреагировала на решение Международной федерации фехтования (FIE) о допуске спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям.

«Все, пошла тренироваться! Это первый этап для достижения нашей цели — отбора на Олимпийские игры. Думаю, будут еще сложности. Но на данную секунду я рада, что такое решение было принято. Надеюсь, у нас будет возможность побороться на равных за участие в Олимпиаде», — сказала Великая «СЭ».

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.