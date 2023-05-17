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Фехтование

17 мая, 14:32

Губерниев выразил желание прокомментировать поединок Загитовой с Великой

Константин Белов
Корреспондент
Дмитрий Губерниев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о проведении 1 июля поединка по фехтованию между Софьей Великой и фигуристкой Алиной Загитовой на дне Московского спорта.

«На выставочном спарринге по боксу Алину Загитову ведущий назвал Камилой Валиевой. Я думаю, что Алина не должна допустить во второй раз ошибку. И комментировать ее фехтовальную встречу смогу я, если она меня об этом попросит. В противном случае ее затея будет обречена на провал», — сказал Губерниев «СЭ».

Показательный поединок по фехтованию между Загитовой и Великой находится в расписании на официальном сайте Дня московского спорта. Мероприятие состоится 1 июля в «Лужниках».

Алина Загитова
Дмитрий Губерниев
Софья Великая
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