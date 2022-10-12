Итальянец Миланоли назвал себя фанатом мастерства Великой и Поздняковой

Олимпийский чемпион Паоло Миланоли в интервью «СЭ» высказался о российских фехтовальщицах Софье Великой и Софии Поздняковой. Он назвал их выдающимися спортсменками.

— Как вам выступление российских фехтовальщиков? София Позднякова и Софья Великая?

— Когда я вспоминаю о России, то думаю о сильнейших фехтовальщиках, которых видела история. Я думаю о таких звездах, как Колобков и Поздняков. Но также стоит упомянуть о великой школе фехтования. Она уже выпустила и будет продолжать создавать великих чемпионов и выдающихся мастеров, которые сегодня преподают по всему миру. Позднякова и Великая — две выдающиеся спортсменки, которые, как мне кажется, способны побить еще много рекордов. Я большой фанат такого мастерства!

— Софья Великая говорила, что хочет принять участие в следующих Олимпийских играх, чтобы выиграть свое собственное золото — в личном турнире. Что вы думаете по этому поводу?

— Я не могу сказать, что карьера Софьи несовершенна или что ей не повезло, только потому, что на ее шее не хватает индивидуальной золотой медали Игр. Но я понимаю, что после всех этих серебряных наград она чувствует себя вправе и обязанной попытаться победить в личном первенстве.

Она отлично старается. Я стану первым, кто обрадуется, если она добьется успеха. Но я считаю, что ничто не отняло бы у нее величия, если бы она не достигла этой очень трудной цели. Медаль может зависеть от обстоятельств, а в некоторых случаях — и от удачи. Но такая карьера, как у Софьи, достигается только благодаря экстраординарному таланту и железной дисциплине.

37-летняя Великая — двукратная олимпийская чемпионка в командном первенстве, трехкратный серебряный призер Олимпийских игр в личном первенстве, восьмикратная чемпионка мира и 14-кратная чемпионка Европы.