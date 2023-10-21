Мамедов заявил, что в России будет создана профессиональная лига по фехтованию

Президент Федерации фехтования России и двукратный олимпийский чемпион Ильгар Мамедов рассказал, что профессиональная лига по фехтованию по системе, аналогичной турнирам «Мастерс», будет создана в России.

«Никто в связи с этими решениями карьеру не закончил, в другие страны не переходит, но без стимула готовиться трудно. Поэтому мы приняли решение организовать новые соревнования — профессиональную лигу, что-то похожее на «Мастерс», с премиальным фондом за счет Единого регулятора азартных игр. Мы уже провели первые тестовые соревнования в начале октября на «Чкалов-Арене». Это попытка сделать что-то новое, чтобы спортсменам было не так скучно. У турнира будет свой премиальный фонд, это будет самостоятельный презентабельный продукт», — приводит слова Мамедова ТАСС.

В настоящее время сильнейшие российские фехтовальщики не имеют возможности выступать за рубежом даже в нейтральном статусе, поскольку Международная федерация фехтования запретила выступать спортсменам, представляющим ЦСКА и «Динамо».