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Фехтование

6 августа, 23:27

На Украине призвали отправить в отставку дисквалифицировавшего Харлан судью

Виктория Кравченко
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Глава Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев призвал технического арбитра Дитера Ламмера уйти в отставку после решения о дисквалификации Ольги Харлан по итогам поединка с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира.

Он отметил, что во время принятия решения судья разговаривал по телефону, который дал ему тренер Смирновой.

«Представьте ситуацию, когда судья в зале суда берет телефон у представителя одной из сторон и с кем-то разговаривает. Такой судья ненадежен и должен уйти в отставку, мы считаем, что это относится и Дитеру Ламмеру», — цитирует Ильяшева ТАСС.

3 августа комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины потребовал пожизненно дисквалифицировать Смирнову за попытку пожать руку украинке Ольге Харлан после поражения от нее в 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию-2023. Украинская сторона назвала действия Смирновой «провокационными» и «противоречащими олимпийскому духу».

Ольга Харлан отказалась жать руку Смирновой после поединка и была дисквалифицирована на два месяца. На следующий день после этого Международная федерация фехтования (FIE) отменила отстранение украинки. 28 июля стало известно, что президент МОК Томас Бах пообещал Харлан дополнительную квоту на Олимпиаде из-за «нестандартной ситуации».

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Источник: https://tass.ru/sport/18456655
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