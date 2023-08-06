Поздняков назвал некомпетентными людей, требующих пожизненно дисквалифицировать Смирнову

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал некомпетентными людей, которые требуют пожизненного отстранения российской фехтовальщицы Анны Смирновой.

3 августа комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины потребовал пожизненно дисквалифицировать Смирнову за попытку пожать руку украинке Ольге Харлан после поражения от нее в 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию-2023. Украинская сторона назвала действия Смирновой «провокационными» и «противоречащими олимпийскому духу».

«Любая политическая организация, к которым относится и Рада, может призывать к чему угодно. Никакой юрисдикции по отношению к автономной спортивной организации у нее нет. То, что подобные призывы возникают, показывает лишь некомпетентность и глупость людей, которые принимают это решение», — приводит ТАСС слова Позднякова.

Ольга Харлан отказалась жать руку Смирновой после поединка и была дисквалифицирована на два месяца. На следующий день после этого Международная федерация фехтования (FIE) отменила отстранение украинки. 28 июля стало известно, что президент МОК Томас Бах пообещал Харлан дополнительную квоту на Олимпиаде из-за «нестандартной ситуации».