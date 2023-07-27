Ракита об отказе украинки Харлан пожать руку россиянке: «Уровень ее культуры не соответствует спортивному»

Двукратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях Марк Ракита прокомментировал «СЭ» отказ украинской саблистки Ольги Харлан пожимать руку россиянке Анне Смирновой.

Схватка 1/32 финала чемпионата мира-2023 между спортсменками завершилась со счетом 15:7 в пользу украинки. После боя Смирнова попыталась подойти к сопернице, чтобы пожать ей руку, но Харлан отказалась от рукопожатия и направила саблю в сторону россиянки.

«Это отсутствие элементарной культуры, с моей точки зрения. Я не беру политическую сторону вопроса. Если уж она такая умная, надо было отказаться встречаться. Она не отказалась. Харлан чемпионка мира, великая спортсменка. Она намного сильнее, чем наша девочка. Уровень культуры у нее не соответствует спортивному уровню. По идее, за такой жест ее должны были дисквалифицировать. Однако, не думаю, что кто-то будет лоббировать эту ситуацию с протестом, в связи с тем, что там нет наших серьезных представителей, нет Мамедова, который мог бы настоять. Нет тех, кто имеет права слова. Организаторы соревнований должны обхаживать Анну, чтобы она не писала никаких заявлений и в прессе не выступала», — сказал Ракита «СЭ».

По информации ТАСС, судьи не стали удовлетворять протест, поданный Смирновой в отношении Харлан. Украинка вышла в 1/16 финала чемпионата мира, на этой стадии она должна встретиться с Йоаной Илиевой из Болгарии.