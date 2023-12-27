Сбежавшим в США российским фехтовальщикам грозит до десяти лет тюрьмы

Сбежавшим в США российским фехтовальщикам Сергею Биде и его жене Виолетте грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает Telegram-канал SHOT.

26 декабря МВД России объявило в розыск шпажистов, которые приняли участие в чемпионате США без согласия российской стороны.

Сергей и Виолетта Бида в 2023 году переехали в США и живут в Калифорнии. Они, будучи действующим офицером Росгвардии и действующей военнослужащей, выступили на чемпионате США без согласия российской стороны.

30-летний спортсмен является серебряным призером Олимпийских игр, а также входил в состав сборной России, завоевавшей командное серебро на шпагах в Токио-2020.

29-летняя спортсменка — олимпийская чемпионка по фехтованию на шпагах. Она выступала на чемпионате мира-2019, завоевав серебряную медаль в командном турнире на шпагах.

Сегодня, 27 декабря, экс-президент ФФР сообщил, что уголовное дело против шпажистов связали с побегом в США.

Трое российских фехтовальщиков выступят в национальных чемпионатах в США. Как такое возможно?