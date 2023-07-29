В Федерации лыжного спорта заявили, что решение МОК по допуску россиян привело к хаосу

Член совета Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Эрик Ресте высказался о скандале на чемпионате мира по фехтованию. Ресте считает, что рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске россиян приводят к хаосу.

«Мы видим, что решение МОК создает большой хаос, подобный тому, что мы пережили, когда украинская спортсменка была дисквалифицирована», — цитирует Ресте РИА «Новости Спорт» со ссылкой на NRK.

27 июля украинская саблистка Ольга Харлан отказалась жать руку Смирновой после поединка 1/32 финала чемпионата мира, который выиграла со счетом 15:7. После инцидента Харлан была отстранена от соревнований на 2 месяца. Однако уже на следующий день (Международная федерация фехтования) FIE отменила дисквалификацию.

Также президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах пообещал Харлан дополнительную квоту для участия в Олимпиаде-2024 в случае, если спортсменка не сможет пробиться на Игры в Париже через квалификацию.