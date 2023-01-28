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Чемпионат Европы

Сегодня, 14:45

Попова — о выступлении Грассля на ЧЕ: «Неудачные старты бывают у всех. Мужское одиночное катание часто бывает непредсказуемым»

Виталий Косик
Корреспондент
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Российская фигуристка и хореограф Бетина Попова высказалась о выступлении выступление новичка группы Этери Тутберидзе итальянца Даниэля Грассля на чемпионате Европы.

«Всегда смена тренера — это возможность увидеть новый подход, новое видение фигурного катания. Тем более, мы знаем его позицию: ему всегда было интересно попробовать поработать у Этери Георгиевны, специалиста мирового масштаба — сколько олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы она успела воспитать? Это совершенно разумный и логичный ход. Да, конечно, он столкнулся с некоторым неприятным откликом общества. Но, между тем, ни итальянская федерация, ни его тренер не видят проблемы, все идет по плану, он готовится. Так что это совершенно правильный шаг. Конечно, неудачный старты бывают у всех. А мужское одиночное катание часто бывает непредсказуемым», — приводит слова Поповой «Газета.ру».

Итальянский фигурист занял шестое место на чемпионате Европы-2023. По сумме двух программ он набрал 230,83 балла. Победителем турнира стал француз Адам Сяо Хим Фа.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/01/28/19599583.shtml
Фигурное катание
Даниэль Грассль
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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