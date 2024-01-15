Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Медальный зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Спортсмены
Команды
Главная
Фигурное катание
Чемпионат Европы

Сегодня, 08:45

Бутырская: «Организаторы чемпионата Европы отказались помогать с приездом людям с российским паспортом»

Бутырская рассказала, что организаторы чемпионата Европы отказались помогать людям с российским паспортом
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Стадион в Каунасе.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Чемпионка мира и тренер Мария Бутырская рассказала «СЭ», как попала в Литву на чемпионат Европы. Бутырская была тренером сербской фигуристки Антонины Дубининой и руководителем команды сборной Сербии.

— Мария, честно говоря, я удивился, увидев вас на чемпионате Европы.

— Да я сама удивилась тому, что себя там увидела.

— Добирались тяжело?

— Очень тяжело. В Литву можно попасть только по мультивизе, у меня она закончилась. Я ездила два месяца назад в Финляндию на соревнования — организаторы прислали приглашение, я пошла в посольство, дали визу без проблем. Да, на семь дней, но дали. Здесь организаторы сказали прямо — русским приглашений высылать не будем.

— Именно отказались? Даже не проигнорировали?

— Да, отказались. Пришло официальное письмо от оргкомитета, что людям с российским паспортом приглашений не будет. А без него ты как будешь обосновывать цель визита?

— Потрясающе. Хотя вы не политик.

— Да, я с дочерью из-за тенниса много перемещалась по Европе, у меня нет никаких запретов. Но так или иначе, пришлось искать обходные пути, строить маршрут через другие страны. Въехали в итоге без проблем. Потом с трудом выезжали, несколько раз сдавали отпечатки, очереди. Я полагала, что они хотели бы побыстрее со мной расстаться, ан нет.

Ледовая арена на&nbsp;чемпионате Европы по&nbsp;фигурному катанию. «Русских приглашать не будем — организаторы сказали прямо». Политика на чемпионате Европы

Фигурное катание
Мария Бутырская
0
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Читайте также
Названа причина смерти каскадера Захаренкова
В Москве оставленного без присмотра двухлетнего ребенка обнаружили мертвым
Бастрыкин сообщил об уплате Чекалиными долга по налогам в 504 млн рублей
ABC сообщил о решении Австралии утилизировать ранее обещанные Украине вертолеты
Популярное видео
Валиева — чемпионка, Щербакова — вторая: итоги чемпионата Европы
Валиева, Трусова, Хендрикс: после короткой программы на чемпионате Европы
Прогнозы на чемпионат Европы: Валиева против Трусовой и Щербаковой
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Бутырская — о судействе чемпионата Европы: «У меня появились вопросики судьям — вы тупые или слепые?»