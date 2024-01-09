Сегодня, 20:00
Чемпионат Европы по фигурному катанию в 2024 году пройдет с 8 по 14 января 2024 года на арене «Жальгирис» в Каунасе, Литва. Фигуристы имеют право на участие в турнире, если им исполнилось 16 лет до 1 июля 2023 года и они соответствуют минимальным требованиям по набору баллов по техническим элементам.
Спортсмены из России и Белоруссии не могут участвовать в соревнованиях из-за отстранения. Однако на чемпионате Европы выступит ряд российских фигуристов, которые сменили спортивное гражданство. Всего турнире появятся 24 участника, родившихся на территории России. Это 7 одиночников-мужчин, 4 девушки, 8 парников и 5 танцоров.
Федор Читипаховян (Санкт-Петербург) — Армения
Владимир Литвинцев (Ухта) — Азербайджан
Георгий Рештенко (Санкт-Петербург) — Чехия
Макар Сунцев (Пермь) — Финляндия
Никита Старостин (Санкт-Петербург) — Германия
Александр Власенко (Тюмень) — Венгрия
Владимир Самойлов (Москва) — Польша
Павел Ковалев (Санкт-Петербург) — Франция
Анастасия Метелкина (Владимир) — Грузия
Лука Берулава (Москва) — Грузия
Никита Володин (Санкт-Петербург) — Германия
Мария Павлова (Москва) — Венгрия
Алексей Святченко (Санкт-Петербург) — Венгрия
Дарья Данилова (Москва) — Нидерланды
Юлия Щетинина (Нижний Новгород) — Польша