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Чемпионат Европы

Сегодня, 20:00

Чемпионат Европы-2024: все экс-россияне на турнире — за какие страны выступают

24 родившихся на территории России фигуриста выступят на чемпионате Европы
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Анастасия Губанова.
Фото AFP
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Чемпионат Европы по фигурному катанию в 2024 году пройдет с 8 по 14 января 2024 года на арене «Жальгирис» в Каунасе, Литва. Фигуристы имеют право на участие в турнире, если им исполнилось 16 лет до 1 июля 2023 года и они соответствуют минимальным требованиям по набору баллов по техническим элементам.

Спортсмены из России и Белоруссии не могут участвовать в соревнованиях из-за отстранения. Однако на чемпионате Европы выступит ряд российских фигуристов, которые сменили спортивное гражданство. Всего турнире появятся 24 участника, родившихся на территории России. Это 7 одиночников-мужчин, 4 девушки, 8 парников и 5 танцоров.

Бывшие российские фигуристы на чемпионате Европы-2024:

Мужчины

  • Федор Читипаховян (Санкт-Петербург) — Армения

  • Владимир Литвинцев (Ухта) — Азербайджан

  • Георгий Рештенко (Санкт-Петербург) — Чехия

  • Макар Сунцев (Пермь) — Финляндия

  • Никита Старостин (Санкт-Петербург) — Германия

  • Александр Власенко (Тюмень) — Венгрия

  • Владимир Самойлов (Москва) — Польша

Женщины

  • Анастасия Губанова (Тольятти) — Грузия
  • Мария Сенюк (Москва) — Израиль
  • Екатерина Куракова (Москва) — Польша
  • Антонина Дубинина (Москва) — Сербия

Пары

  • Павел Ковалев (Санкт-Петербург) — Франция

  • Анастасия Метелкина (Владимир) — Грузия

  • Лука Берулава (Москва) — Грузия

  • Никита Володин (Санкт-Петербург) — Германия

  • Мария Павлова (Москва) — Венгрия

  • Алексей Святченко (Санкт-Петербург) — Венгрия

  • Дарья Данилова (Москва) — Нидерланды

  • Юлия Щетинина (Нижний Новгород) — Польша

Танцы на льду

  • Асаф Казимов (Санкт-Петербург) — Испания
  • Евгения Лопарева (Москва) — Франция
  • Глеб Смолкин (Санкт-Петербург) — Грузия
  • Мария Игнатьева (Екатеринбург) — Венгрия
  • Никита Лысак (Клин) — Словакия
Никита Старостин, Анастасия Губанова и&nbsp;Екатерина Куракова. За кого болеть на чемпионате Европы-2024? Фигуристов из России снова очень много

Фигурное катание
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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