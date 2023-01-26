Эфир
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Медальный зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Спортсмены
Команды
Главная
Фигурное катание
Чемпионат Европы

Сегодня, 18:55

Грузинская фигуристка Губанова выиграла короткую программу на чемпионате Европы

Ана Горшкова
Корреспондент
Анастасия Губанова.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Грузинская фигуристка Анастасия Губанова выиграла короткую программу на чемпионате Европы-2023 в Эспоо (Финляндия).

20-летняя спортсменка за прокат получила 69,81 балла. Второе место заняла бельгийка Луна Хендрикс (67,85). На третьей строчке располагается Кимми Репон из Швейцарии (63,83).

Произвольные программы девушки представят 28 января.

Российские и белорусские фигуристы решением ISU отстранены от участия во всех международных соревнованиях.

Луна Хендрикс и&nbsp;Даниэль Грассль. На что смотреть на чемпионате Европы без россиян? Интриги турнира в Финляндии

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023

Эспоо, Финляндия

Женщины

Короткая программа

1. Анастасия Губанова (Грузия) — 69,81 балла

2. Луна Хендрикс (Бельгия) — 67,85

3. Кимми Репон (Швейцария) — 63,83

4. Ольга Микутина (Австрия) — 62,78

5. Екатерина Куракова (Польша) — 61,81

6. Нина Пинзарроне (Бельгия) — 61,35

7. Нина Петрыкина (Эстония) — 61,05

8. Янна Юркинен (Финляндия) — 60,77

9. Ливия Кайзер (Швейцария) — 60,25

10. Линдсей ван Зундерт (Нидерланды) — 58,13

Чемпионат Европы по фигурному катанию — смотрите в Okko!

Фигурное катание
Анастасия Губанова
Луна Хендрикс
Обсудить
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Читайте также
МОК рассмотрит возможность допуска российских спортсменов, не выступавших с поддержкой СВО
Велогонщик Закарин рассказал о тренировках на автотрассе Челны — Казань: «Прижаться к обочине, и нормально»
Трамп указал на угрозу ядерного конфликта из-за передачи танков Украине
Зеленский признал продвижение российской армии на востоке
Нестандартное решение командира ракетного расчета помогло сбить пять БПЛА противника
L'Opinion заявила о ярости Запада из-за совместных учений России, ЮАР и Китая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Жулин заявил, что не будет смотреть чемпионат Европы по фигурному катанию

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023: все результаты