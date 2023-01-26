Грузинская фигуристка Губанова выиграла короткую программу на чемпионате Европы

Грузинская фигуристка Анастасия Губанова выиграла короткую программу на чемпионате Европы-2023 в Эспоо (Финляндия).

20-летняя спортсменка за прокат получила 69,81 балла. Второе место заняла бельгийка Луна Хендрикс (67,85). На третьей строчке располагается Кимми Репон из Швейцарии (63,83).

Произвольные программы девушки представят 28 января.

Российские и белорусские фигуристы решением ISU отстранены от участия во всех международных соревнованиях.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023

Эспоо, Финляндия

Женщины

Короткая программа

1. Анастасия Губанова (Грузия) — 69,81 балла

2. Луна Хендрикс (Бельгия) — 67,85

3. Кимми Репон (Швейцария) — 63,83

4. Ольга Микутина (Австрия) — 62,78

5. Екатерина Куракова (Польша) — 61,81

6. Нина Пинзарроне (Бельгия) — 61,35

7. Нина Петрыкина (Эстония) — 61,05

8. Янна Юркинен (Финляндия) — 60,77

9. Ливия Кайзер (Швейцария) — 60,25

10. Линдсей ван Зундерт (Нидерланды) — 58,13

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