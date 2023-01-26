Грузинская фигуристка Губанова выиграла короткую программу на чемпионате Европы

Сегодня, 18:55
Грузинская фигуристка Анастасия Губанова выиграла короткую программу на чемпионате Европы-2023 в Эспоо (Финляндия).
20-летняя спортсменка за прокат получила 69,81 балла. Второе место заняла бельгийка Луна Хендрикс (67,85). На третьей строчке располагается Кимми Репон из Швейцарии (63,83).
Произвольные программы девушки представят 28 января.
Российские и белорусские фигуристы решением ISU отстранены от участия во всех международных соревнованиях.
Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023
Эспоо, Финляндия
Женщины
Короткая программа
1. Анастасия Губанова (Грузия) — 69,81 балла
2. Луна Хендрикс (Бельгия) — 67,85
3. Кимми Репон (Швейцария) — 63,83
4. Ольга Микутина (Австрия) — 62,78
5. Екатерина Куракова (Польша) — 61,81
6. Нина Пинзарроне (Бельгия) — 61,35
7. Нина Петрыкина (Эстония) — 61,05
8. Янна Юркинен (Финляндия) — 60,77
9. Ливия Кайзер (Швейцария) — 60,25
10. Линдсей ван Зундерт (Нидерланды) — 58,13