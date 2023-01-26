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Чемпионат Европы

Сегодня, 14:36

Жулин заявил, что не будет смотреть чемпионат Европы по фигурному катанию

Алина Савинова
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Заслуженный тренер по фигурному катанию Александр Жулин ответил на вопрос, будет ли следить за чемпионатом Европы в отсутствие российских фигуристов.

«Не буду следить за чемпионатом Европы, мне Кубок Первого канала интереснее смотреть», — цитирует Жулина Metaratings.ru.

Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит с 25 по 29 января в Эспоо (Финляндия).

Российские спортсмены не принимают участие в турнире. В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил россиян от участия в турнирах под эгидой организации, а в июне продлил отстранение на год.

Источник: https://metaratings.ru/news/zhulin-zayavil-chto-ne-budet-sledit-za-chempionatom-evropy-po-figurnomu-kataniyu-222863/
Фигурное катание
Александр Жулин
0
Чемпионат Европы по фигурному катанию
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