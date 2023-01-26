Жулин заявил, что не будет смотреть чемпионат Европы по фигурному катанию

Заслуженный тренер по фигурному катанию Александр Жулин ответил на вопрос, будет ли следить за чемпионатом Европы в отсутствие российских фигуристов.

«Не буду следить за чемпионатом Европы, мне Кубок Первого канала интереснее смотреть», — цитирует Жулина Metaratings.ru.

Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит с 25 по 29 января в Эспоо (Финляндия).

Российские спортсмены не принимают участие в турнире. В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил россиян от участия в турнирах под эгидой организации, а в июне продлил отстранение на год.