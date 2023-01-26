Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Медальный зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Спортсмены
Команды
Главная
Фигурное катание
Чемпионат Европы

Сегодня, 08:20

Словенская фигуристка Грм: «Справедливо ли, что русские выступают за другие сборные?»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Даша Грм.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Самая возрастная одиночница мира 31-летняя Даша Грм в разговоре с «СЭ» высказалась об отстранении российских спортсменов и выступлении российских фигуристов за иностранные сборные.

— Рассуждая логически — получается, хорошо, что на этом чемпионате Европы не будет русских? Появляется шанс на новые имена.

— Я бы сказала, становится немного более интересно. Никто не знает, кто выиграет и кто заберет три медали. Раньше мы все знали, заранее разница была огромна. Но справедливо это или нет? Не мне решать.

— А все-таки — здесь многие спрашивают: «А что, эти 15-летние девочки сделали что-то плохое? Почему они должны страдать из-за политики?» Справедливо ли, что русских нет на международных соревнованиях?

— То, что сейчас происходит в мире, ужасно. Но если я была бы русской и просто занималась бы фигурным катанием, я бы тоже задавалась вопросом — но я же не имею ничего общего с армией и тем, что она делает? Я не могу остановить это, я не начинала это. Так что, если вы хотите мое мнение, это несправедливо.

Но здесь так много русских, соревнующихся за другие страны. А это справедливо? Я не знаю. Я говорю это не из-за конфликта на Украине (Формулировка изменена в связи с требованиями российского законодательства. — Прим. «СЭ»), а в принципе. По мне — это тоже несправедливо.

— Но опять же, вопрос к правилам ISU. Русские могут отсидеть карантин и выступать

— Конечно. И вы знаете, если они долгое время будут блокировать участие русских спортсменов в соревнованиях, те начнут еще усиленнее менять гражданство.

Даша Грм. «Несправедливо, что русских отстранили. Но справедливо ли, что множество русских катаются за другие страны?» Интервью самой возрастной одиночницы мира

Фигурное катание
Даша Грм
2
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Читайте также
Овечкин вернулся и забил! Без него у «Вашингтона» были бы большие проблемы
На что смотреть на чемпионате Европы без россиян? Интриги турнира в Финляндии
Медведев предрек украинским властям потерю выхода к морю
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Тульской области
МИД Грузии вызвал временного поверенного в делах Украины после слов о России
Орнитолог объяснила тучи кружащих над Киевом ворон
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Фигуристка из Словении вступилась за россиянок: «Они заслуживают свои высокие баллы. Упасть с четверного сложнее, чем прыгнуть тройной»

Словенская фигуристка Грм вступилась за Россию после дела Валиевой: «Этот случай не подорвал доверие к россиянкам»