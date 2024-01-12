Тарасова — о европейском уровне фигурного катания: «Они сильно нам уступают»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на результаты чемпионата Европы по фигурному катанию в парах.

Золото на турнире выиграли итальянцы Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе, которые набрали 199,19 балла по сумме двух прокатов. Этот результат ниже, чем у пары Алена Косторная/Георгий Куница на чемпионате России. Россияне набрали 200,15 баллов и заняли лишь 9 место на национальном первенстве.

«Мы и так знаем, что мы лучшие в Европе. Это не новость. Я считаю, что они сильно нам уступают. Но вообще они подтянулись», — сказала Тарасова «СЭ».

Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в Каунасе (Литва) с 10 по 14 января.