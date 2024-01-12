Россияне не смогли выиграть чемпионат Европы за другие страны. В чем причина неудач в парном катании?

Метелкина и Берулава остановились в шаге от золотой медали.

От отстранения российских фигуристов от международных стартов больше всего пострадало парное катание. Причем речь как о российских парах, вынужденных вариться в собственном «соку», так и о конкуренции на турнирах ISU. Поэтому неудивительно, что в отсутствии сборной России в Каунасе на чемпионате Европы фаворитами считались россияне, выступающие за другие страны.

Петербуржец Никита Володин с немецкой партнершей Минервой Фабьен-Хазе и пермские грузины Анастасия Метелкина с Лукой Берулавой из группы Павла Слюсаренко рассчитывали на чемпионате Европы разыграть между собой «золото», однако пропустили вперед итальянцев. Как же так вышло?

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2024. Каунас, Литва

Пары. Итоговое положение

1. Лукреция Беккари — Маттео Гуаризе (Италия) — 199,19

2. Анастасия Метелкина — Лука Берулава (Грузия) — 196,14

3. Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия) — 195,68

Итальянцы забрались на вершину в парном катании

Никогда не стоит заранее объявлять кого-то победителями. Эмоциональный фон перед важными стартами и так невероятно высок, а когда чрезмерно раздуты ожидания, справиться с ним едва ли возможно. Так и Никита Володин с Минервой Фабьен-Хазе выглядели главными фаворитами чемпионата Европы в Каунасе до его старта. После короткой стало понятно, что новый дуэт Анастасия Метелкина и Лука Берулава также претендуют на победу, причем дуэт из Перми в отдельных компонентах выглядел даже сильнее. Каким же удивлением стал итоговый результат — турнир выиграла итальянская пара Лукреция Беккари / Маттео Гуаризе. Ладно бы еще россиян обошли опытные Сара Конти и Никколо Мачии. Но нет, новыми чемпионами Европы стали Беккари и Гуаризе, выступающие вместе только свой второй сезон.

Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини. Фото Reuters

Будем считать титул в Литве наградой Маттео за долгие годы попыток пробить потолок вместе с его бывшей партнершей Николь Делла Моникой. Два раза пара останавливалась на чемпионатах континента в шаге от пьедестала. И вот наконец-то Гуаризе воздалось — в 35 лет спортивная жизнь для него только начинается, ведь эксперты уже сейчас говорят, что на победе в Каунасе Беккари/Гуаризе не остановятся и еще не раз нас удивят. Впрочем, удивят с положительной или с отрицательной точки зрения мы пока не знаем. А вот что точно уже факт, так это общий статус лидеров Европы в отсутствии россиян для итальянских дуэтов. Две пары на пьедестале, третья на четвертом месте — кажется тут научились ставить развитие парных дуэтов на поток. Кстати, приятно впечатлили не только итальянцы, но и представители других стран.

Лукреция Беккари/Маттео Гуаризе и Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини. Фото AFP

Грузины Слюсаренко и Володин с партнершей синхронно развалились

По крайней мере, уровнем выступления участников последних двух разминок на чемпионате Европы впечатлилась экс-тренер Нина Мозер. Она наверняка персонально рада за Гуаризе, выступавший в свое время с Делла Моникой под ее началом. И эта школа до сих пор видна, ведь Маттео намного увереннее выглядит на льду своих молодых конкурентов. Особенно если смотреть на немецкую и грузинскую пару с российскими корнями. Вородин/Фабьен-Хазе как неожиданно для многих оказались в мировой элите, так столь же неожиданно из нее выпали. Так прервалась их победная серия. Причем Никита с Минервой и вовсе остались без медали, проиграв к тому же еще и венгерской паре Мария Павлова и Алексей Святченко. Вы не ослышались, Павлова/Святченко тренировались в этом году в том числе в Сочи, а родом из Москвы и Санкт-Петербурга.

Никита Володин и Минерва Фабьен-Хазе. Фото Reuters

Обыграли по произвольной ребята из команды Федора Климова и дуэт Павла Слюсаренко Метелкина/Берулава. Анастасия с Лукой хитро придумали, оставшись в первой половине сезона в юниорском статусе и хотели видимо перед главными стартами отвлечь от себя лишнее внимание. На лед Метелкина с Берулавой выходили последними, зная об осечках соперников, и наверняка рассчитывали выиграть, несмотря даже на падение Анастасии с одного из прыжковых элементов на старте программы. Не считая падения других серьезных огрехов, спортсмены не допустили, однако дали повод судьям сомневаться. Вполне возможно, что одним из желаний ISU было не допустить победу пусть даже с приставкой «экс», но россиян до «золота», памятуя о странном скандале, связанном с фотографией чемпионки прошлого года Анастасии Губановой в твиттере Международного союза конькобежцев. Вернее, сначала отсутствие Губановой в коллаже лучших на ЧЕ 2023 года, а затем внезапное появление.

Не будет ни одного россиянина в чемпионах — не придется и искать тонкие грани политкорректности. Однако, справедливости ради, надо признать, что ровно как справедлива победа Луны Хендрикс в короткой программе у женщин (пусть и не с таким серьезным отрывом), так и успех Беккари с Гуаризе вполне легитимен. Другое дело что нашим бывшим и не очень соотечественникам не стоит отчаиваться. А настраиваться — Губановой на прокат произвольной, а вот Метелкиной с Берулавой и Володину с Фабьен-Хазе на чемпионат мира. Конкуренция там будет не в пример серьезнее, однако при идеальных прокатах выиграть золото могут оба дуэта.