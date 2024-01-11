Русскую грузинку не пускают к золоту Евро. ISU поставил на эффектную блондинку из Бельгии

В поединке Хендрикс и Губановой пока выигрывает первая.

Фигурное катание. Чемпионат Европы (Каунас)

Женщины. Короткая программа

1. Луна Хендрикс (Бельгия) — 74,66

2. Нина Пинцарроне (Бельгия) — 69,70

3. Анастасия Губанова (Грузия) — 68,96

Этот чемпионат Европы должен был стать дуэлью двух фигуристок с такой разной историей и школой, но сравнимо сложной судьбой — бельгийки Луны Хендрикс и русской грузинки Анастасии Губановой. Год назад Луна сенсационно проиграла и, несомненно, приехала брать реванш.

На «Жальгирис-Арене» в Каунасе на женских соревнованиях было пустовато и умиротворенно — зрители орудовали спицами. В чате официальной трансляции Международного союза конькобежцев ( ISU ) солировали русские — с токсичными комментариями про вес, «прыжки из инвалидной коляски» и вопросами «в какой разминке выходит Загитова?». Тут все привычно.

Хендрикс выиграла, но судьи помогли

Началось все в Каунасе с мини-скандала — Губанову не упомянули в официальном анонсе ISU . Вроде бы мелочь, но поверьте, Настя ее заметила, и настроения это вряд ли добавило. Тем более когда весь сезон складывается депрессивно — шестые места на этапах «Гран-при» и неверие судей. Огонек в глазах прошлого сезона тоже потух — что было раньше, низкие оценки или перегорание Насти, вряд ли уже установишь.

Но на Евро она приехала другой — и показала это в короткой программе. Программа у уроженки Тольятти, поменявшей гражданство в 2021 году, другая по сравнению с прошлыми сезонами, взрослая. Под современную музыку, что иронично, бельгийки Клэр Лаффю Настя показывает движение из вога, она в закрытом костюме и уже леди, а не молодая милая девочка в платьице. Приятно было видеть, что она кайфовала — возможно, впервые в сезоне. Улыбалась, органично отыгрывала лицом эмоции. Это было действительно взрослое катание.

И выступила грузинка с берегов Волги в общем-то неплохо. Камнем преткновения стали компоненты: там, где Хендрикс получила 8,75, Губанова — на балл меньше. Как итог — разница в 3,5 балла. И это кажется перебором. Нет, бельгийка действительно приехала делать феерию и побеждать и по-настоящему зажгла — заигрывала с судьями, для своих возраста и форм прекрасно двигалась и вращалась. Правда, явно недокрутила в прыжках — и где-то там тоже потерялся балл.

И разделять двух фавориток шестью баллами... Даже Евгения Медведева, комментировавшая соревнования на Okko (и соревновавшаяся с Губановой), отреагировала красноречиво: «Что, простите?»

Губанову уже не котируют?

Между ними не только шесть баллов, но и другая бельгийка Нина Пинцарроне. И это вряд ли поможет Насте в произвольной. Сказать, что Губанову сливают, наверное, было бы натяжкой. Все же она ну никак не выиграла эту короткую — флип + тулуп сделала в начале, а Луна — лутц + тулуп и во второй половине. Но очевидно, что ISU поставил с точки зрения маркетинга на эффектную блондинку из Бельгии. Которая уже подтянула за собой и соотечественниц. Хотя еще несколько лет назад не могла найти деньги на занятия фигурным катанием.

Луна Хендрикс. Фото AFP

Губанову тоже в России списывали после жестких слов про то, что по юниорам она обыгрывала Загитову. Но она вырвалась — и видимо, достигла максимума, взяв титул чемпионки Европы. Хватит, решили в судейско-чиновничьем кабинете ISU . И это по-своему логично. Международному союзу не нужна сейчас двукратная чемпионка Европы из России. И наверное, Насте и ее болельщикам стоит относиться к этому турниру и продолжению карьеры философски. Даже серебряная медаль в Каунасе будет успехом. На карьеру после пика результатов в жизни смотреть не больно — просто появляются другие приоритеты, от личной жизни до элементарной красоты катания, а не места в таблице. А там, может, будет и еще один пик в 2026-м.