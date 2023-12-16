Никита Володин подтвердил свой элитный статус.

Чемпионат России стартует на следующей неделе, чемпионат США пройдет в январе. А вот национальные первенства в ряде стран Европы завершились на этих выходных. И чем же нам интересны турниры во Франции и Германии? Да хотя бы тем, что там на первых ролях россияне. Или хорошо экс-россияне, но в случае с новоявленным чемпионом Германии Никитой Володиным от российского паспорта петербуржец не отказывался, в то время как немецкий получить пока не успел. Теперь Володин с партнершей будет готовиться к чемпионату Европы.

Поедет на чемпионат Европы в Литву с паспортом РФ

Наверняка многие не слышали о Никите Володине ничего до старта этого сезона. А, возможно, и до декабря, когда Володин с Минервой Фабьен-Хазе выиграл финал «Гран-при», став де-факто лучшим парником мира прямо сейчас. Для Володина это первый сезон под новым флагом и с новой партнершей и начало сотрудничества для ребят выдалось не просто успешным, а даже удивительно успешным. Фигуристы выиграли все старты, в которых принимали участие, попутно оформляя первые в карьере титулы. Минерва раньше трижды была чемпионкой Германии в паре с Ноланом Зиигертом, большой интриги выиграет она в паре уже с Володиным или нет, откровенно не было. Тем более что среди заявившихся участников на турнире в Берлине всего было два дуэта. Интереснее было скорее какой личный результат покажут Фабьен-Хазе/Володин. И они не подвели, два относительно чистых проката и новый личный рекорд.

Теперь уже точно можно сказать, что Никита с Минервой поедут на чемпионат Европы и чемпионат мира, если только им не помешает травма. И если на ЧМ Фабьен-Хазе с Володиным еще предстоит будет доказать, что успех на финале «Гран-при» в Пекине не был случайностью (особенно учитывая что турнир пройдет в Монреале, где тренируется главные конкуренты — Диана Стеллато-Дудек и Максим Дешам), то на первенство континента немецкий дуэт едет однозначными фаворитами. Из важных соперников можно отметить разве что две итальянских пары. Однако, если Никита с Минервой будут кататься также, как они выступили в столице Германии на этих выходных, то и «золото» в Каунасе будет за ними. Место проведения турнира вызывает определенное беспокойство, ведь официально россиянам в Литве не рады. А формально Володин все еще россиянин, который живет в Европе со статусом ВНЖ.

Володин и Хазе с золотыми медалями после победы в финале «Гран-при». Фото AFP

Аймо провалил чемпионат Франции после финала «Гран-при»

При этом Никита будет далеко не единственным россиянином, которого делегирует на литовский ЧЕ третьи страны. К примеру, сразу два представителя российской школы будут у Франции. Подтвердили статус лидеров Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо. Это уже второй национальный титул для ребят, причем подряд. Стоило только приостановить карьеру великим Габриэле Пападакис с Гийомом Сизероном как на первые позиции вышли экс-москвичка Лопарева с Бриссо.

Еще один титул чемпиона Франции оформил и Павел Ковалев. Он выступает в паре со своей супругой Камилей. Решение переехать в Европу в 2014 году, раз и навсегда изменило жизнь бывшего петербуржца. Он не просто нашел для себя партнера для спорта, но и надежную опору в быту. Правда результатов у семейного дуэта долго не было и только сейчас Ковалевы начали по-настоящему радовать своих фанатов.

Впервые на чемпионате Европы Павел с Камилой выступили в 2022 и стали 14-ми. Год назад уже шестыми. Учитывая темпы прогресса, задача попасть в тройку не выглядит нереальной. Еще ждем россиян от сборных Венгрии и конечно Грузии, где и вовсе почти вся команда состоит из выходцев из России. Там национальные отборы еще не прошли и торопиться записывать ту же Диану Дэвис с Глебом Смолкиным в число участников главных стартов пока не будем. Ведь кто мог сказать еще неделю назад что отбор на ЧЕ не пройдет финалист «Гран-при» Кевин Аймо. Один из сильнейших одиночников планеты видимо подхватил в Китае какую-то болезнь, ведь иначе объяснить его удивительный (со знаком минус) перфоманс дома невозможно. Шесть баллов штрафа, бабочки, падения с вращения и итоговое седьмое место... Наверняка Аймо могут дать шанс через обходные пути, но ведь придется отцеплять тогда тех, кто пробился на ЧЕ по спортивному принципу. А те и в суд могут подать — прецеденты такие в истории фигурного катания Франции уже были.