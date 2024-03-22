Чемпионат мира: расписание и где смотреть трансляцию 22 марта

22 марта, 12:30
Чемпионат мира по фигурному катанию 2024 продолжится в пятницу, 22 марта, в спортивном комплексе «Белл-Центр» в Монреале, Канада.
В третий соревновательный день женщины представят свои произвольные программы, а танцевальные дуэты выступят с ритм-танцами.
Следить за прокатами фигуристов в прямом эфире можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Также чемпионат мира бесплатно покажут на официальном YouTube-канале ISU, но на территории России просмотр недоступен.
Расписание трансляций чемпионата мира по фигурному катанию 22 марта
Время начала соревнований — московское.
Российские фигуристы не будут выступать на мировом первенстве. Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил спортсменов из России и Белоруссии от всех соревнований под своей эгидой.
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