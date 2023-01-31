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Сегодня, 15:59

Энберт считает, что фигуристка Губанова сможет побороться за медали чемпионата мира

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бронзовый призер чемпионата мира в паре с Натальей Забияко Александр Энберт поделился мнением о фигуристке Анастасии Губановой, представляющей Грузию.

Губанова 28 января выиграла чемпионат Европы, который проходит в финском городе Эспоо.

«Европейское и мировое фигурное катание немножко отличаются. Настя побороться сможет на 100 процентов, это не обсуждается — набор элементов у нее очень неплохой, насколько я помню, без ультра-си, но контент крепкий. На чемпионате мира будет сложнее, приедут спортсменки с акселями в три с половиной оборота, возможно, даже с четверными, но побороться за места на пьедестале точно возможно», — приводит слова Энберта ТАСС.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 20 по 26 марта в японской Сайтаме.

20-летняя Губанова выступает за сборную Грузии с августа 2021 года, до этого спортсменка представляла команду России. Фигуристка является бронзовым призером этапа «Гран-при» в Великобритании, победительницей финала Кубка России среди юниоров, а также серебряным призером финала юниорской серии «Гран-при».

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Александр Энберт
Анастасия Губанова
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