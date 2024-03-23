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Чемпионат мира

23 марта, 23:56

Американские фигуристы Чок и Бейтс стали чемпионами мира в танцах на льду

Виктория Кравченко
Мэдисон Чок и Эван Бэйтс.
Фото USA Today Sports
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Американские танцоры на льду Мэдисон Чок и Эван Бэйтс победили на чемпионате мира по фигурному катанию в Монреале. За произвольную программу пара набрала 132,12 балла, за ритм-танец — 90,08. Итоговый результат — 222,20 балла.

Второе место у канадцев Пайпер Гиллес и Поль Пуарье — 219,68 балла. Третьи -итальянские фигуристы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (216,52).

Бывшие российские фигуристы, ныне выступающие за Грузию, Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали 12-ми, набрав 188,44 балла.

Чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале проходил с 20 по 23 марта.

Фигурное катание
Мэдисон Чок/ Эван Бэйтс
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