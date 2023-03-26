Грассль ответил на вопрос, почему нервничает на соревнованиях в присутствии Тутберидзе

Серебряный призер чемпионата Европы-2022 Даниэль Грассль, в сезоне 2022/23 перешедший в группу Этери Тутберидзе, в интервью «СЭ» рассказал, почему нервничал на чемпионате мира-2023, где его сопровождала Этери Георгиевна. Итальянец занял 12 место по итогам двух программ.

— Ты еще говорил, что чувствовал большее давление, потому что Этери была на чемпионате мира. Почему?

— Мне еще надо привыкать к тому, что Этери рядом. Но думаю, дальше будет лучше. Она пытается успокоить меня и все такое. Я нервничаю, потому что у нее всегда самые лучшие спортсмены, так что я тоже хочу выступать хорошо. Но на тренировках все хорошо, чувствую себя спокойно.