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Чемпионат мира

Сегодня, 09:50

Грассль ответил на вопрос, почему нервничает на соревнованиях в присутствии Тутберидзе

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Даниэль Грассль.
Фото Reuters
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Серебряный призер чемпионата Европы-2022 Даниэль Грассль, в сезоне 2022/23 перешедший в группу Этери Тутберидзе, в интервью «СЭ» рассказал, почему нервничал на чемпионате мира-2023, где его сопровождала Этери Георгиевна. Итальянец занял 12 место по итогам двух программ.

— Ты еще говорил, что чувствовал большее давление, потому что Этери была на чемпионате мира. Почему?

— Мне еще надо привыкать к тому, что Этери рядом. Но думаю, дальше будет лучше. Она пытается успокоить меня и все такое. Я нервничаю, потому что у нее всегда самые лучшие спортсмены, так что я тоже хочу выступать хорошо. Но на тренировках все хорошо, чувствую себя спокойно.

Этери Тутберидзе и&nbsp;Даниэль Грассль. «Мне еще надо привыкнуть, что Этери рядом». Интервью итальянца, которого на ЧМ сопровождала Тутберидзе

Фигурное катание
Даниэль Грассль
Этери Тутберидзе
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Тренирующийся у Тутберидзе итальянец Грассль высказался о судействе на чемпионате мира