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Сегодня, 15:43

Медведева о короткой программе Сакамото на чемпионате мира: «Просто разнос!»

Иван Торопцев
Корреспондент
Каори Сакамото.
Фото Reuters
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поделилась впечатлением от выступления японки Каори Сакамото в короткой программе на ЧМ-2023 по фигурному катанию, который проходит в Сайтаме (Япония).

«Ну что, короткая программа девушек закончилась. Пишите ваши впечатления. По мне так Каори — просто разнос!» — сказала Медведева в видео, которое опубликовала у себя в Telegram-канале.

Сакамото лидирует после короткой программы, она набрала 79,24 балла за свое выступление. Кореянка Хэ Ин Ли, идущая второй, отстает на 5,62 балла.

Женщины выступят с произвольными программами в пятницу, 24 марта.

Фигурное катание
Евгения Медведева
Каори Сакамото
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