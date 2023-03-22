Медведева о короткой программе Сакамото на чемпионате мира: «Просто разнос!»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поделилась впечатлением от выступления японки Каори Сакамото в короткой программе на ЧМ-2023 по фигурному катанию, который проходит в Сайтаме (Япония).

«Ну что, короткая программа девушек закончилась. Пишите ваши впечатления. По мне так Каори — просто разнос!» — сказала Медведева в видео, которое опубликовала у себя в Telegram-канале.

Сакамото лидирует после короткой программы, она набрала 79,24 балла за свое выступление. Кореянка Хэ Ин Ли, идущая второй, отстает на 5,62 балла.

Женщины выступят с произвольными программами в пятницу, 24 марта.