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29 марта, 15:05

Ягудин отказался называть Малинина человеком

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Илья Малинин.
Фото USA Today Sports
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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин в комментарии для «СЭ» высказался о победе Ильи Малинина на чемпионате мира по фигурному катанию, назвав его восьмым чудом света.

«Это другая планета, он сверхчеловек. Есть семь чудес света, это восьмое. Он не человек! Я хоть и атеист, но он какое-то божество. Я такого не помню. Понятно, что мы все равно идем по восходящей, но я не понимаю, как он это делает. Причем видно, что у него еще есть запас. Мы восхищались Нэйтаном Ченом и продолжаем восхищаться, но это следующая ступень развития на пути туда, где нет границ.

И мне очень приятно, что Владислав Дикиджи показал нам свой четверной аксель. У нас все-таки есть очень крутой парень, хоть и со второй оценкой пока немного не лады. Мы с ним имели беседу на Кубке Первого канала, я ему посоветовал кое-какие вещи, в каком направлении попробовать поработать», — сказал Ягудин «СЭ».

Малинин набрал 333,76 балла по сумме двух прокатов на чемпинате мира в Монреале. В произвольной программе 19-летний спортсмен сделал шесть четверных прыжков, получил 227,79 балла и установил новый мировой рекорд.

Малинин впервые в карьере стал чемпионом мира. До этого лучшим результатом фигуриста было третье место на первенстве мира 2023 года.

Фигурное катание
Алексей Ягудин
Илья Малинин
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