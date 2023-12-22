Энберт: «На данный момент Степанова и Букин — безоговорочные лидеры»

Серебряный призер Олимпийских игр Александр Энберт прокомментировал «СЭ» победу Александры Степановой и Ивана Букина в танцах на льду на чемпионате России-2024 по фигурному катанию в Челябинске. За произвольный танец они получили 130,82 балла и по сумме двух программ набрали 217,72 балла.

«Я думаю, что в этом сезоне они самые сильные. Сложно было представить, что при прочих равных кто-то составит им конкуренцию. Но все-таки прогрессируют Худайбердиева и Базин. Хавронина и Нарижный, учитывая, что они катаются меньше года, показали прекрасный результат. На данный момент Степанова и Букин — безоговорочные лидеры, но на будущий год, возможно, кто-то навяжет более серьезную борьбу», — сказал Энберт корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Чемпионы России-2023 Елизавета Худайбердиева и Егор Базин стали вторыми, набрав 204,90 балла. На третьем месте Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (198,90).

Степанова и Букин стали трехкратными чемпионами России.