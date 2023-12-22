Чемпионат России: список всех победителей и призеров в мужском одиночном катании
Семененко стал двукратным чемпионом России
Евгений Семененко победил на чемпионате России-2024 по фигурному катанию в Челябинске. Это вторая победа в карьере российского фигуриста: он также выигрывал в сезоне 2022/2023.
Рекордсменами в мужском одиночном катании по количеству побед является Евгений Плющенко: он побеждал 10 раз. «СЭ» представляет всех победителей и призеров чемпионата России, который проводится с 1992 года, среди мужчин.
Список всех победителей и призеров чемпионата России в мужском одиночном катании
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Сезон: 2023/2024. Победитель: Евгений Семененко. Серебряный призер: Владислав Дикиджи. Бронзовый призер: Петр Гуменник.
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Сезон: 2022/2023. Победитель: Евгений Семененко. Серебряный призер: Пётр Гуменник. Бронзовый призер: Александр Самарин.
Евгений Семененко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Сезон: 2021/2022. Победитель: Марк Кондратюк. Серебряный призер: Михаил Коляда. Бронзовый призер: Андрей Мозалев.
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Сезон: 2020/2021. Победитель: Михаил Коляда. Серебряный призер: Макар Игнатов. Бронзовый призер: Марк Кондратюк.
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Сезон: 2019/2020. Победитель: Дмитрий Алиев. Серебряный призер: Артур Даниелян. Бронзовый призер: Александр Самарин.
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Сезон: 2018/2019. Победитель: Максим Ковтун. Серебряный призер: Михаил Коляда. Бронзовый призер: Александр Самарин.
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Сезон: 2017/2018. Победитель: Михаил Коляда. Серебряный призер: Александр Самарин. Бронзовый призер: Дмитрий Алиев.
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Сезон: 2016/2017. Победитель: Михаил Коляда. Серебряный призер: Александр Самарин. Бронзовый призер: Максим Ковтун.
Михаил Коляда.
Фото Александр Вильф, «СЭ»
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Сезон: 2015/2016. Победитель: Максим Ковтун. Серебряный призер: Михаил Коляда. Бронзовый призер: Александр Петров.
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Сезон: 2014/2015. Победитель: Максим Ковтун. Серебряный призер: Сергей Воронов. Бронзовый призер: Адьян Питкеев.
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Сезон: 2013/2014. Победитель: Максим Ковтун. Серебряный призер: Евгений Плющенко. Бронзовый призер: Сергей Воронов.
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Сезон: 2012/2013. Победитель: Евгений Плющенко. Серебряный призер: Сергей Воронов. Бронзовый призер: Константин Меньшов.
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Сезон: 2011/2012. Победитель: Евгений Плющенко. Серебряный призер: Артур Гачинский. Бронзовый призер: Сергей Воронов.
Максим Ковтун.
Фото Александр Вильф, «СЭ»
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Сезон: 2010/2011. Победитель: Константин Меньшов. Серебряный призер: Артур Гачинский. Бронзовый призер: Жан Буш.
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Сезон: 2009/2010. Победитель: Евгений Плющенко. Серебряный призер: Сергей Воронов. Бронзовый призер: Артем Бородулин.
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Сезон: 2008/2009. Победитель: Сергей Воронов. Серебряный призер: Артем Бородулин. Бронзовый призер: Андрей Лутай.
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Сезон: 2007/2008. Победитель: Сергей Воронов. Серебряный призер: Андрей Лутай. Бронзовый призер: Андрей Грязев.
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Сезон: 2006/2007. Победитель: Андрей Грязев. Серебряный призер: Андрей Лутай. Бронзовый призер: Сергей Добрин.
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Сезон: 2005/2006. Победитель: Евгений Плющенко. Серебряный призер: Илья Климкин. Бронзовый призер: Сергей Добрин.
Евгений Плющенко.
Фото Александр Вильф, «СЭ»
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Сезон: 2004/2005. Победитель: Евгений Плющенко. Серебряный призер: Андрей Грязев. Бронзовый призер: Андрей Лезин.
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Сезон: 2003/2004. Победитель: Евгений Плющенко. Серебряный призер: Илья Климкин. Бронзовый призер: Андрей Грязев.
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Сезон: 2002/2003. Победитель: Александр Абт. Серебряный призер: Илья Климкин. Бронзовый призер: Станислав Тимченко.
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Сезон: 2001/2002 Победитель: Евгений Плющенко. Серебряный призер: Александр Абт. Бронзовый призер: Илья Климкин.
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Сезон: 2000/2001. Победитель: Евгений Плющенко. Серебряный призер: Алексей Ягудин. Бронзовый призер: Александр Абт.
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Сезон: 1999/2000. Победитель: Евгений Плющенко. Серебряный призер: Алексей Ягудин. Бронзовый призер: Александр Абт.
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Сезон: 1998/1999. Победитель: Евгений Плющенко. Серебряный призер: Алексей Ягудин. Бронзовый призер: Алексей Урманов.
Алексей Ягудин.
Фото Дмитрий Солнцев
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Сезон: 1997/1998. Победитель: Илья Кулик. Серебряный призер: Алексей Ягудин. Бронзовый призер: Евгений Плющенко.
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Сезон: 1996/1997. Победитель: Илья Кулик. Серебряный призер: Алексей Урманов. Бронзовый призер: Алексей Ягудин.
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Сезон: 1995/1996. Победитель: Алексей Урманов. Серебряный призер: Илья Кулик. Бронзовый призер: Игорь Пашкевич.
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Сезон: 1994/1995. Победитель: Алексей Урманов. Серебряный призер: Илья Кулик. Бронзовый призер: Олег Татауров.
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Сезон: 1993/1994. Победитель: Алексей Урманов. Серебряный призер: Олег Татауров. Бронзовый призер: Игорь Пашкевич.
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Сезон: 1992/1993. Победитель: Алексей Урманов. Серебряный призер: Олег Татауров. Бронзовый призер: Роман Екимов.