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Чемпионат России

22 декабря, 17:00

Чемпионат России: список всех победителей и призеров в мужском одиночном катании

Семененко стал двукратным чемпионом России
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Евгений Семененко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Евгений Семененко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Алексей Ягудин.
Фото Дмитрий Солнцев
Евгений Плющенко.
Фото Александр Вильф, «СЭ»
Максим Ковтун.
Фото Александр Вильф, «СЭ»
Михаил Коляда.
Фото Александр Вильф, «СЭ»
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Евгений Семененко победил на чемпионате России-2024 по фигурному катанию в Челябинске. Это вторая победа в карьере российского фигуриста: он также выигрывал в сезоне 2022/2023.

Рекордсменами в мужском одиночном катании по количеству побед является Евгений Плющенко: он побеждал 10 раз. «СЭ» представляет всех победителей и призеров чемпионата России, который проводится с 1992 года, среди мужчин.

Список всех победителей и призеров чемпионата России в мужском одиночном катании

  • Сезон: 2023/2024. Победитель: Евгений Семененко. Серебряный призер: Владислав Дикиджи. Бронзовый призер: Петр Гуменник.
  • Сезон: 2022/2023. Победитель: Евгений Семененко. Серебряный призер: Пётр Гуменник. Бронзовый призер: Александр Самарин.
    Евгений Семененко.
    Фото Дарья Исаева, «СЭ»
  • Сезон: 2021/2022. Победитель: Марк Кондратюк. Серебряный призер: Михаил Коляда. Бронзовый призер: Андрей Мозалев.
  • Сезон: 2020/2021. Победитель: Михаил Коляда. Серебряный призер: Макар Игнатов. Бронзовый призер: Марк Кондратюк.
  • Сезон: 2019/2020. Победитель: Дмитрий Алиев. Серебряный призер: Артур Даниелян. Бронзовый призер: Александр Самарин.
  • Сезон: 2018/2019. Победитель: Максим Ковтун. Серебряный призер: Михаил Коляда. Бронзовый призер: Александр Самарин.
  • Сезон: 2017/2018. Победитель: Михаил Коляда. Серебряный призер: Александр Самарин. Бронзовый призер: Дмитрий Алиев.
  • Сезон: 2016/2017. Победитель: Михаил Коляда. Серебряный призер: Александр Самарин. Бронзовый призер: Максим Ковтун.
    Михаил Коляда.
    Фото Александр Вильф, «СЭ»
  • Сезон: 2015/2016. Победитель: Максим Ковтун. Серебряный призер: Михаил Коляда. Бронзовый призер: Александр Петров.
  • Сезон: 2014/2015. Победитель: Максим Ковтун. Серебряный призер: Сергей Воронов. Бронзовый призер: Адьян Питкеев.
  • Сезон: 2013/2014. Победитель: Максим Ковтун. Серебряный призер: Евгений Плющенко. Бронзовый призер: Сергей Воронов.
  • Сезон: 2012/2013. Победитель: Евгений Плющенко. Серебряный призер: Сергей Воронов. Бронзовый призер: Константин Меньшов.
  • Сезон: 2011/2012. Победитель: Евгений Плющенко. Серебряный призер: Артур Гачинский. Бронзовый призер: Сергей Воронов.
    Максим Ковтун.
    Фото Александр Вильф, «СЭ»
  • Сезон: 2010/2011. Победитель: Константин Меньшов. Серебряный призер: Артур Гачинский. Бронзовый призер: Жан Буш.
  • Сезон: 2009/2010. Победитель: Евгений Плющенко. Серебряный призер: Сергей Воронов. Бронзовый призер: Артем Бородулин.
  • Сезон: 2008/2009. Победитель: Сергей Воронов. Серебряный призер: Артем Бородулин. Бронзовый призер: Андрей Лутай.
  • Сезон: 2007/2008. Победитель: Сергей Воронов. Серебряный призер: Андрей Лутай. Бронзовый призер: Андрей Грязев.
  • Сезон: 2006/2007. Победитель: Андрей Грязев. Серебряный призер: Андрей Лутай. Бронзовый призер: Сергей Добрин.
  • Сезон: 2005/2006. Победитель: Евгений Плющенко. Серебряный призер: Илья Климкин. Бронзовый призер: Сергей Добрин.
    Евгений Плющенко.
    Фото Александр Вильф, «СЭ»
  • Сезон: 2004/2005. Победитель: Евгений Плющенко. Серебряный призер: Андрей Грязев. Бронзовый призер: Андрей Лезин.
  • Сезон: 2003/2004. Победитель: Евгений Плющенко. Серебряный призер: Илья Климкин. Бронзовый призер: Андрей Грязев.
  • Сезон: 2002/2003. Победитель: Александр Абт. Серебряный призер: Илья Климкин. Бронзовый призер: Станислав Тимченко.
  • Сезон: 2001/2002 Победитель: Евгений Плющенко. Серебряный призер: Александр Абт. Бронзовый призер: Илья Климкин.
  • Сезон: 2000/2001. Победитель: Евгений Плющенко. Серебряный призер: Алексей Ягудин. Бронзовый призер: Александр Абт.
  • Сезон: 1999/2000. Победитель: Евгений Плющенко. Серебряный призер: Алексей Ягудин. Бронзовый призер: Александр Абт.
  • Сезон: 1998/1999. Победитель: Евгений Плющенко. Серебряный призер: Алексей Ягудин. Бронзовый призер: Алексей Урманов.
    Алексей Ягудин.
    Фото Дмитрий Солнцев
  • Сезон: 1997/1998. Победитель: Илья Кулик. Серебряный призер: Алексей Ягудин. Бронзовый призер: Евгений Плющенко.
  • Сезон: 1996/1997. Победитель: Илья Кулик. Серебряный призер: Алексей Урманов. Бронзовый призер: Алексей Ягудин.
  • Сезон: 1995/1996. Победитель: Алексей Урманов. Серебряный призер: Илья Кулик. Бронзовый призер: Игорь Пашкевич.
  • Сезон: 1994/1995. Победитель: Алексей Урманов. Серебряный призер: Илья Кулик. Бронзовый призер: Олег Татауров.
  • Сезон: 1993/1994. Победитель: Алексей Урманов. Серебряный призер: Олег Татауров. Бронзовый призер: Игорь Пашкевич.
  • Сезон: 1992/1993. Победитель: Алексей Урманов. Серебряный призер: Олег Татауров. Бронзовый призер: Роман Екимов.
Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Евгений Плющенко
Евгений Семененко
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