Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Календарь
Новости
Статьи
Онлайн
Все материалы
Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 17:40

Чемпионат России 2024, женщины: короткая программа. Онлайн-результаты

Ана Горшкова
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

В пятницу, 22 декабря, на чемпионате России-2024 в Челябинске женщины выступают с короткими программами.

Первой свою программу на турнире представит Майя Хромых, а последней выступит — Камила Валиева.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию чемпионата России-2024.

Женщины. Короткая программа

1. Аделия Петросян — 79,06

2. Ксения Синицына — 75,21

3. Вероника Яметова — 73,86

4. Майя Хромых — 68,40

5. Екатерина Анисимова — 66,20

6. Мария Талалайкина — 56,29

Вторая разминка

7. Софья Важнова

8. Елизавета Куликова

9. Людмила Фурсова

10. Дарья Садкова

11. София Захарова

12. Анна Фролова

Третья разминка

13. Мария Агаева

14. Софья Муравьева

15. Алина Горбачева

16. Арина Кшецкая

17. Ксения Гущина

18. Камила Валиева

Фигурное катание
0
Читайте также
Ивлеева отказалась комментировать последствия вечеринки в Mutabor
МВД предложило изменить правила сдачи экзамена на водительские права
Премьер Нидерландов заявил о подготовке к передаче Киеву 18 истребителей F-16
Путин предложил Совбезу обсудить обеспечение коллективной биобезопасности в СНГ
Популярное видео
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин: чемпионат России, ритм-танец
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Елизавета Туктамышева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Акатьева: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Елизавета Туктамышева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Акатьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Материалы сюжета: Чемпионат России по фигурному катанию 2024: основные материалы и обзоры
Гуменник — о чемпионатах России: «Выигрывал короткую, выиграл произвольную... Осталось по сумме теперь выиграть»
Петросян — о тройном акселе: «Я его потеряла за две недели до чемпионата. Это моя вина и ошибка, что не вернула»
Семененко — о своей победе на чемпионате России: «Понимал, что высокая конкуренция, и нет права на ошибку»
Дикиджи рассказал, что планировал прыгнуть тройной аксель в каскаде: «Насмотрелся как Малинин прыгает и захотелось»
Дикиджи — о критике: «Согласен с диванными экспертами. Компоненты у меня так себе, понимаю проблему»
Евгений Семененко: видео произвольной программы на чемпионате России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Евгений Семененко: видео произвольной программы на чемпионате России

Дикиджи — о критике: «Согласен с диванными экспертами. Компоненты у меня так себе, понимаю проблему»