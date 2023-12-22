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Чемпионат России

Сегодня, 17:00

Чемпионат России: смотреть трансляцию и расписание короткой программы женщин

Короткие программы женщин завершат программу второго соревновательного дня чемпионата России
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Чемпионат России по фигурному катанию-2024 продолжится в пятницу, 22 декабря, в Челябинске на ледовой арене «Трактор». Программу второго соревновательного дня завершат женщины, которые представят свои короткие программы.

Всего к участию допущено 18 фигуристок. Начало женского турнира — 17:00 по московскому времени.

Действующей чемпионкой России является Софья Акатьева. На текущем национальном первенстве в Челябинске фигуристка не выступает, так как не успела восстановиться после травмы.

Порядок выступлений женщин в короткой программе:

Первая разминка

1. Майя Хромых
2. Екатерина Анисимова
3. Вероника Яметова
4. Аделия Петросян
5. Мария Талалайкина
6. Ксения Синицына

Вторая разминка

7. Софья Важнова
8. Елизавета Куликова
9. Людмила Фурсова
10. Дарья Садкова
11. София Захарова
12. Анна Фролова

Третья разминка

13. Мария Агаева
14. Софья Муравьева
15. Алина Горбачева
16. Арина Кшецкая
17. Ксения Гущина
18. Камила Валиева

Произвольные программы фигуристки представят в субботу, 23 декабря. Жеребьевка, которая была заявлена накануне, отменена. Спортсменки будут выступать в обратном порядке согласно результатам по итогам коротких программ.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию второго дня чемпионата России. Трансляция чемпионата России в полном объеме будет доступна на официальном сайте Первого канала. Также часть выступлений можно посмотреть в эфире федерального канала (с 19:45) и в онлайн-сервисе Okko по платной подписке.

Чемпионат России по фигурному катанию-2024: основная информация

Фигурное катание
Аделия Петросян
Алина Горбачева
Камила Валиева
Софья Муравьева
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