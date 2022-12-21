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Чемпионат России

Сегодня, 16:09

Кондратюк закроет вторую разминку на чемпионате России-2023

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Чемпион России прошлого года Марк Кондратюк закроет выступления одиночников во второй разминке короткой программы на чемпионате России. Евгений Семененко вытянул 5-й стартовый номер. Михаила Коляду никто не заменил — в турнире одиночников будет участвовать 17 фигуристов.

Порядок выступлений одиночников в короткой программе на чемпионате России-2023

Первая разминка

1 — Артур Даниелян
2 — Глеб Лутфуллин
3 — Андрей Мозалев
4 — Андрей Анисимов
5 — Евгений Семененко
6 — Владислав Катичев

Вторая разминка

7 — Александр Самарин
8 — Артем Ковалев
9 — Дмитрий Алиев
10 — Петр Гуменник
11 — Алексей Ерохов
12 — Марк Кондратюк

Третья разминка

13 — Матвей Ветлугин
14 — Роман Атояр
15 — Макар Игнатов
16 — Илья Яблоков
17 — Илья Попов

В турнире в Красноярске мужчины представят короткие программы в четверг, 22 декабря, а произвольные — в пятницу, 23-го.

Максим Кондратьев
Фигурное катание
Евгений Семененко
Михаил Коляда
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