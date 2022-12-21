Кондратюк закроет вторую разминку на чемпионате России-2023

Чемпион России прошлого года Марк Кондратюк закроет выступления одиночников во второй разминке короткой программы на чемпионате России. Евгений Семененко вытянул 5-й стартовый номер. Михаила Коляду никто не заменил — в турнире одиночников будет участвовать 17 фигуристов.

Порядок выступлений одиночников в короткой программе на чемпионате России-2023

Первая разминка

1 — Артур Даниелян

2 — Глеб Лутфуллин

3 — Андрей Мозалев

4 — Андрей Анисимов

5 — Евгений Семененко

6 — Владислав Катичев

Вторая разминка

7 — Александр Самарин

8 — Артем Ковалев

9 — Дмитрий Алиев

10 — Петр Гуменник

11 — Алексей Ерохов

12 — Марк Кондратюк

Третья разминка

13 — Матвей Ветлугин

14 — Роман Атояр

15 — Макар Игнатов

16 — Илья Яблоков

17 — Илья Попов

В турнире в Красноярске мужчины представят короткие программы в четверг, 22 декабря, а произвольные — в пятницу, 23-го.