Больше всех заработали не у Тутберидзе. Считаем призовые наших звезд после чемпионата России

Обновляем рейтинг фигуристов с самыми большими призовыми в этом сезоне.

На прошедшем чемпионате России по фигурному катанию разыгрывались не только медали и места в сборной, но и 20 миллионов рублей призовых. Победитель получал 2,5 миллиона, серебряный призер — 1,5, бронзовый — ровно 1.

В начале декабря после чемпионата России по прыжкам мы уже публиковали рейтинг самых «богатых» фигуристов страны, если считать исключительно призовые, введенные федерацией в нынешнем сезоне. Тогда в нем было 13 миллионеров, лидировала Камила Валиева, а вторым благодаря победе в прыжковом турнире был пока малоизвестный Григорий Федоров.

После чемпионата, на котором деньги заработали 18 человек, миллионеров стало 23. Лидер не изменился, но произошли серьезные перестановки в группе лидеров. Так, чемпионка России Софья Акатьева, заработавшая в 15 лет уже почти 3,4 миллиона рублей, рванула с 14-го места на третье. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые разделили 2,5 миллиона пополам (надеемся) — с 18-го на 6-е. Есть и обратные примеры — Дмитрий Алиев, ставший четвертым в Красноярске в шаге от медали, теперь уже 14-й — хотя в прошлом рейтинге был третьим.

Повторим дисклеймер из предыдущего рейтинга: мы не знаем, как распределили между собой гонорар за прыжковый чемпионат члены команд Плющенко, Тутберидзе и Мишина, но по умолчанию делили выигранный бонус на количество членов команды, то есть восемь. В случае пар и танцоров мы делим сумму на два. Мы также не знаем, сколько конкретно из заработанного доходит до спортсмена. Можно предположить, что остается меньше половины — до 30 процентов уходит тренеру, часть на налоги, не исключено, что определенный процент удерживают за собой организаторы.

Так выглядит список из 23 миллионеров (суммы в рублях).

В этом списке: 5 представителей клуба Тамары Москвиной (один из них, Петр Гуменник, работает с Вероникой Дайнеко), 4 из группы Этери Тутберидзе, по 3 от Алексея Мишина, Светланы Соколовской и Евгения Плющенко, по 2 из групп Дениса Самохина и Александра Жулина, 1 из группы Евгения Рукавицына. Причем сумма, заработанная подопечными Москвиной, выше, чем в «Хрустальном» — 10,6 миллиона против 9,8. И на чемпионате России москвинские обогнали тутберидзевских — заработали 5,5 миллиона против 5.

А так выглядит оставшаяся часть рейтинга (количество облагодетельствованных призовыми не изменилось — их осталось 134 человека). Из интересных личностей: на 28-м месте Марк Кондратюк, Александра Трусова — 32-я, Михаил Коляда остался 36-м.

Следующий турнир с призовым фондом состоится 21-22 января — это будет Кубок Первого канала в Москве.