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Чемпионат России

23 декабря 2021, 18:47

Партнер объяснил молчание дочери Тутберидзе на пресс-конференции желанием отдохнуть

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Партнер Дианы Дэвис Глеб Смолкин объяснил, почему фигуристка не отвечала на вопросы журналистов в микст-зоне и на пресс-конференции на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Диане не раз задавали вопросы, но слово неоднократно брал ее партнер.

«Боюсь, Диана не доставит вам удовольствия своим ответом. Почему не говорит? Отдыхает. Может быть, завтра», — сказал Смолкин.

Ранее Дэвис говорила о своих проблемах со слухом так: «Я не слышу одну частоту. Но в обычной жизни она никому не нужна».

Дэвис и Смолкин идут на третьем месте после ритм-танца на чемпионате России (83,99 балла). Лидируют Виктория Синицина и Никита Кацалапов — 93,61 балла.

Фигурное катание
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