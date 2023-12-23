Сегодня, 17:55
Аделия Петросян выиграла чемпионат России-2024 по фигурному катанию в Челябинске.
За произвольную программу она набрала 167,47 балла и по сумме двух выступлений (246,53) стала первой.
Второе место заняла Софья Муравьева (239,40 балла, 161,07 — произвольная). Тройку лучших замкнула Камила Валиева (237,99 балла, 156,14 — произвольная).
16-летняя Петросян впервые в карьере стала чемпионкой России.
Чемпионат России-2024. Челябинск
Женщины. Итог
1. Аделия Петросян — 246,53 балла
2. Софья Муравьева — 239,40
3. Камила Валиева — 237,99
4. Ксения Синицына — 223,81
5. Анна Фролова — 219,47
6. Вероника Яметова — 216,01
Произвольная программа
1. Аделия Петросян — 167,47 балла
2. Софья Муравьева — 161,07
3. Камила Валиева — 156,14
4. Дарья Садкова — 150,43
5. Ксения Синицына — 148,60
6. Анна Фролова — 145,95