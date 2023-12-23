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Чемпионат России

Сегодня, 17:55

Петросян выиграла чемпионат России-2024, Муравьева — вторая, Валиева — третья

Ана Горшкова
Корреспондент
Аделия Петросян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Аделия Петросян выиграла чемпионат России-2024 по фигурному катанию в Челябинске.

За произвольную программу она набрала 167,47 балла и по сумме двух выступлений (246,53) стала первой.

Второе место заняла Софья Муравьева (239,40 балла, 161,07 — произвольная). Тройку лучших замкнула Камила Валиева (237,99 балла, 156,14 — произвольная).

16-летняя Петросян впервые в карьере стала чемпионкой России.

Чемпионат России-2024. Челябинск

Женщины. Итог

1. Аделия Петросян — 246,53 балла

2. Софья Муравьева — 239,40

3. Камила Валиева — 237,99

4. Ксения Синицына — 223,81

5. Анна Фролова — 219,47

6. Вероника Яметова — 216,01

Произвольная программа

1. Аделия Петросян — 167,47 балла

2. Софья Муравьева — 161,07

3. Камила Валиева — 156,14

4. Дарья Садкова — 150,43

5. Ксения Синицына — 148,60

6. Анна Фролова — 145,95

Фигурное катание
Аделия Петросян
Камила Валиева
Софья Муравьева
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