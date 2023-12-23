Чемпионат России 2024, женщины: произвольная программа и итог. Онлайн-результаты

В субботу, 23 декабря, на чемпионате России-2024 в Челябинске девушки выступят с произвольной программой.

Начало соревнований — в 15.00 (мск). Прямую трансляцию выступлений можно смотреть на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. София Захарова (59,81 балла после короткой программы) — 173.06

2. Арина Кшецкая (54,01 — 172.25

3. Мария Талалайкина (56,29) — 169.80

4. Людмила Фурсова (63,31)

5. Дарья Садкова (64,22)

6. Екатерина Анисимова (66,20)

Вторая разминка

7. Ксения Гущина (66,88)

8. Софья Важнова (67,13)

9. Мария Агаева (68,06)

10. Майя Хромых (68,40)

11. Елизавета Куликова (68,44)

12. Алина Горбачева (72,09)

Третья разминка

13. Анна Фролова (73,52)

14. Вероника Яметова (73,86)

15. Ксения Синицына (75,21)

16. Софья Муравьева (78,33)

17. Аделия Петросян (79,06)

18. Камила Валиева (81,85)