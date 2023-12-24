Туктамышева: «Пока не жалею, что взяла паузу в карьере»

Фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от работы комментатором на чемпионате России в Челябинске.

«У меня было так спокойно на душе, особенно не волновалась. В роли комментатора я себя чувствовала комфортно. Но самой выйти покататься — такого рвения сейчас не наблюдается. Не жалею пока, что взяла паузу в карьере» , — приводит слова чемпионки мира издание «Спорт день за днем».

В октябре Туктамышева объявила о том, что ставит карьеру на паузу. Однако 26-летняя спортсменка продолжает кататься и выступать в ледовых шоу. Туктамышева является чемпионкой мира и Европы. Также она побеждала в финале «Гран-при» сезона-2014/15 и выигрывала чемпионат России в 2013 году.