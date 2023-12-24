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Чемпионат России

Сегодня, 15:10

Энберт подвел итоги чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске

Виктория Кравченко
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Серебряный призер Олимпийских игр Александр Энберт подвел итоги чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске.

— Мы еще увидим на соревнованиях Камилу Валиеву, которая заняла третье место?

— Я ни разу не слышал от Камилы, чтобы она говорила о приостановке или прекращении карьеры, так что я это не могу комментировать.

— Согласны ли вы с утверждением, что в этом году девочки немного сбавили?

— По сравнению с предолимпийским чемпионатом России, конечно. Там и накал страстей был выше, и исполняемый контент заявляли посложнее. Было больше четверных, и, наверное, были чемпионаты России, где борьба за пьедестал была более ожесточенная. Так что, наверное, да, это не самый великий чемпионат России в истории, — цитирует Энберта Metaratings.ru.

Валиева на чемпионате России заняла третье место. Победу в женском одиночном катании одержала Аделия Петросян.

Источник: https://metaratings.ru/news/enbert-ne-samyi-velikii-chempionat-rossii-v-istorii-no-po-prezhnemu-samoe-silnoe-nacionalnoe-pervenstvo-v-mire-318391/
Аделия Петросян
Александр Энберт
Камила Валиева
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