Танцоры были недовольны оценками, а в парном катании снова треш-ток. Чем запомнится первый день ЧР?

Даже без женского одиночного в Челябинске было горячо.

В Челябинске завершился первый соревновательный день чемпионата России. И пусть самый популярный вид — женское одиночное — начинается только в четверг, на арене «Трактор» было много тем для обсуждений. Начали медийную раскачку танцоры, открыто высказавшие недовольство судейством, а затем продолжили парники, устроив очередной раунд треш-тока. Не обошлось без драмы и в мужском одиночном, где парни устроили фестиваль падений, завершившийся травмой и снятием Алексея Ерохова.

В танцах снова недовольны судейством

Соревновательную программу чемпионата России открывали танцоры на льду. Не обошлось без сюрпризов — под первым стартовым номером выступали Софья Леонтьева и Леонид Горелкин. И долгое время их результат так и оставался первым. Мало кто всерьез даже из мира экспертов рассматривал пару из команды Ирины Жук и Александра Свинина как реального претендента на пьедестал. По этой причине многие пропустили их прокат — все-таки впереди долгий день, и трибуны заполнялись постепенно, достигнув приемлемых значений посещаемости ближе к последним двум видам. Приезжать в час дня на арену «Трактор», которая к тому же еще и находится в отдалении от центра города, ради первой разминки в танцах на льду готовы были немногие. Но те, кто все-таки пришел на каток одним из первых, едва ли пожалели — Леонтьева и Горелкин выдали, возможно, лучший прокат в своей жизни.

И все же достоин ли был такой прокат необычайного роста оценки фигуристов — вопрос открытый. Особенно глядя на то, как менялись оценки фигуристов из конкурирующей со штабом Жук/Свинина команды Александра Жулина. Сначала четыре балла по сравнению с «Гран-при» в Москве потеряли Елизавета Шанаева и Павел Дрозд. Шанаева не стала скрывать свое недоумение и сказала, что набирала и больше... Критику судейства неожиданно выдали Александра Степанова и Иван Букин. По их мнению, судьи пытаются устроить искусственную конкуренцию в российских танцах, намеренно сдерживая рост баллов для их дуэта. Александра с Иваном вспомнили, сколько они набирали два года назад, и сказали, что хотят расти. В том числе чтобы дистанционно соперничать с конкурентами за рубежом. Прямо сейчас результаты Степановой/Букина — вторые в мире, но прицеливаются ребята на первое место.

Ерохов избежал серьезных последствий своей травмы

Понятное дело, что судейство в танцах на льду весьма субъективно. Однако недовольны были и Елизавета Худайбердиева с Егором Базиным. Вернее, свои претензии думала высказать Елизавета, но партнершу Базин начал одергивать. «Мне кажется, все что угодно могу сказать, Егор уже меня щипает как может, — призналась она журналистам в микст-зоне. — Вот честно, вроде бы хочется что-то сказать, а потом думаешь: «Да не, на фиг надо вообще?» Потом еще произвольную катать». Вместо «на фиг» Худайбердиева использовала другое слово из низшей лексики, термин из мира ботаники, цитировать который дословно может быть проблемным с точки зрения законодательства. Так же как и в деталях описывать травму Алексея Ерохова. Снятие некогда чемпиона мира среди юниоров из команды Этери Тутберидзе — едва ли не главное событие дня у мужчин. Тем более что большинство одиночников свои прокаты завалили.

Что касается Ерохова, то у Алексея повреждение связок голеностопа. Точный диагноз станет известен после дополнительного обследования, которое он пройдет уже в Москве, но уже сейчас можно сказать, что самого страшного избежать удалось. А вот вернуться в гонку за лидерами тем, кто не попал в промежуточную тройку, будет тяжело. Остаются шансы на победу разве что у Петра Гуменника, для остальных неудачников в короткой программе вакантной будет только бронза. Дмитрий Алиев далеко не факт, что удержит текущую третью позицию, а вот Евгений Семененко и Владислав Дикиджи своего наверняка не отдадут. Оба парня в отличной форме, и помешать им может разве что психология. Особенно тревожно за Дикиджи, которому приходится пока привыкать к вниманию и новому статусу.

Владислав не любит выступать последним, поэтому даже был готов уступить первое место Семененко. Вообще изначально представители федерации говорили, что после коротких программ будет проведена еще одна жеребьевка, однако, как часто случается, у ФФККР решения меняются стремительно — так что кататься будут в произвольной в обратном порядке, как и всегда на российских стартах.

Галлямов считает, что посты о прокате соперников радуют публику

Парное катание запомнится прежде всего неоднозначной реакцией Александра Галлямова на прокат его главных с Анастасией Мишиной соперников — Александры Бойковой и Дмитрия Козловского. Галлямов в своем телеграм-канале выложил несколько постов с интернет-мемами, явно намекающими на радость спортсмена. Драма в том, что прокат для Бойковой и Козловского вышел неудачным. Когда в микст-зоне Александра с Дмитрием увидели публикации Козловского, их реакция была весьма сдержанной. «Нам это неинтересно», — сказала Александра. «Возможно, это все для медиалиги», — ответил Дмитрий. Козловский имел в виду участие Галлямова в медиафутболе за клуб «Чисто Питер». Фигурист в очередной раз сказал, насколько для него важна команда и какой у них дружный коллектив. А на вопрос об авторстве постов в телеграме, которое вызвало сомнение, он ответил, что все публикации пишет сам.

То есть Александр Галлямов нашел время выложить очередной мем сразу после собственного проката — в небольшой промежуток между выходом со льда и появлением перед камерами в зоне кис-энд-край. Про те самые радостные картинки об ошибке соперников Галлямов сказал, что ему они понравились и он продолжит так делать, поскольку «это всех радует». Мишина отметила, что они давно соперничают с Бойковой. И в этом нет ничего необычного, так как конкуренция — основа спорта. Все помнят эмоциональный выпад Козловского «В очередь!» в адрес Мишиной и Галлямова. На предыдущем старте Анастасия с Александром впервые обыграли Бойкову и Козловского. И когда Дмитрию удалось одержать реванш, своих чувств он не скрывал. С тех пор прошло уже три года, а напряжение между дуэтами только нарастает.

Относиться к этому можно по-разному, но давайте честно. В спорте существует только один победитель. А цель любых соревнований — это борьба за результат. Можно сколько угодно говорить о чистых прокатах, желании порадовать зрителя... Но в этом слишком много лукавства, ведь, в конце концов, надевают коньки перед стартом для того, чтобы победить.

Чемпионат России. Короткая программа

Мужчины

1. Владислав Дикиджи — 102,70 балла

2. Евгений Семененко — 101,19

3. Дмитрий Алиев — 99,20

Пары

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 83,01 балла

2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 78,95

3. Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков — 76,42

Танцы

1. Александра Степанова/Иван Букин — 86,90 балла.

2. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин — 83,29

3. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин — 77,45