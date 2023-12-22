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Чемпионат России

Сегодня, 08:30

«Он был похож на больного рахитом». Легендарная Тарасова вернулась в эфир и порадовала перлами

Татьяна Тарасова вернулась в эфир и прокомментировала чемпионат России по фигурному катанию
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Татьяна Тарасова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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76-летний мэтр снова у комментаторского микрофона.

Чемпионат России. Короткая программа
Мужчины
1. Владислав Дикиджи — 102,70 балла
2. Евгений Семененко — 101,19
3. Дмитрий Алиев — 99,20
Пары
1. Анастасия Мишина / Александр Галлямов — 83,01 балла
2. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский — 78,95
3. Екатерина Чикмарева / Матвей Янченков — 76,42
Танцы
1. Александра Степанова / Иван Букин — 86,90 балла.
2. Елизавета Худайбердиева / Егор Базин — 83,29
3. Софья Леонтьева / Даниил Горелкин — 77,45

Чемпионат в России по фигурному катанию уже за первый день подарил немало тем для обсуждения от травм до рэпа Александра Галлямова. Но, пожалуй, самое знаковое и уютное событие этого турнир — возвращение в телевизионный эфир Татьяны Тарасовой.

В какой-то момент казалось, что больше в роли комментатора она не появится. За здоровье заслуженного тренера России реально беспокоились, и кажется, Первый канал решил дать ей отдохнуть. Хотя она сама немного обиженно говорила об отстранении.

И вот — великий камбэк, в который уже перестало вериться. Да, физически, как говорят, ей непросто отрабатывать весь день, но ей предложили вернуться, когда она была в действительности готова. И ТАТ правда в прекрасной форме. Эфир стал гораздо информативнее и менее сахарным.

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«СЭ» собрал топ-10 самых ярких циТАТ, что успела произнести Тарасова за время работы на танцорах и парах в первый день чемпионата.

— Это такое счастье — чувствовать, что тебя люди любят. Я очень нервничала, давно не комментировала. (Приветствуя зрителей)

— То ли флип, то ли лутц. Слава богу, что техническая бригада увидела лутц. Я смотрела на мальчика и увидела флип. (О прыжке Хабибуллиной/Княжука)

— Программа прекрасная, им она идет. Её надо оставить на следующий сезон. Та была никакая. (О новой короткой Косторной/Куницы)

Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Алеша, ты же понимаешь, что делать во вращении. От захода в нем и от рассвета до заката! (О вращении Мишиной/Галлямова)

— Танцоры нервничают, их я видела на завтраке. Едят мало, смотрят в пол и разговаривают. Их разговор мы увидим сейчас. (Предваряя трансляцию ритм-танца)

— Пара за бортом тоже катается — Ира и Саша — все исполняет чище, чем спортсмены. (Об экспрессии Жук и Свинина)

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— Сделали на самой синей линии. Зачем? Они так разогнались, что в конце чуть не снесли борт. (Об элементах пары Прокопец/Васькович)

— Я даже Сашу [Гришина, сокомментатора] спросила: а это твизл был? Первый был похож на какого-то больного рахитом. Да и второй не фонтан. (О выступлении пары Курносенко/Михайлов)

— Вот в следующий раз когда меня отсюда попросят отойти [от комментария], может, меня возьмут в судейский аппарат, я сдам экзамены. (После оценок Усовой/Антонова)

— Как я говорю на одиночном катании — сделано! А тут должно быть — станцовано! (После выступления пары Худайбердиева/Базин)

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Расписание чемпионата России
21 декабря, четверг
11.00. Танцы. Ритм-танец
13.30. Мужчины. Короткая программа
16.15. Церемония открытия
17.00. Пары. Короткая программа
22 декабря, пятница
11.00. Танцы. Произвольный танец
13.45. Мужчины. Произвольная программа
17.00. Женщины. Короткая программа
23 декабря, суббота
12.30. Пары. Произвольная программа
15.00. Женщины. Произвольная программа
24 декабря, воскресенье
11.30. Показательные выступления

Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин: чемпионат России, ритм-танец
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Елизавета Туктамышева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Акатьева: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
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