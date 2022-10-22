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Гран-при России

Сегодня, 15:50

Первый этап «Гран-при России»: расписание и все результаты 22 октября

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Дарья Исаева.
Фото Камила Валиева, «СЭ»

В субботу, 22 октября, начался первый этап серии «Гран-при России» — «Золотой конек Москвы». В первый соревновательный день танцевальные дуэты, женщины, спортивные пары и мужчины выступали с короткими программами.

Танцы на льду, ритм-танец — 13:30

1. Аннабель Морозова — Дэвид Нарижный — 81,90

2. Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол — 75,58

3. Яна Матвейшина — Тимофей Субботин — 48,46

4. Елизавета Кириллова — Марк Чегодаев — 46,30

Женщины, короткая программа — 15:00

Первая разминка

1. Анастасия Зинина — 70,19

2. София Захарова — 66,23

3. Валерия Шульская — 64,76

4. Полина Свириденко — 59,22

5. Анастасия Хахыртдинова — 52,77

6. Маргарита Ковалева — 44,54

Вторая разминка

7. Алина Горбачева

8. Софья Акатьева

9. Анастасия Молчанова

10. Карима Аскарова

11. Камила Валиева

12. Мария Гречихина

Пары, короткая программа — 17:30

Первая разминка

1. Виктория Васильева — Роман Запорожец

2. Агния Свинцицкая — Владимир Следь

Вторая разминка

3. Дарья Бояринцева — Роман Плешков

4. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук

5. Евгения Тарасова — Владимир Морозов

Мужчины, короткая программа — 18:50

Первая разминка

1. Даниил Самсонов

2. Евгений Зенкин

3. Степан Тартыгин

4. Кирилл Кельманов

5. Иван Попов

Вторая разминка

6. Михаил Коляда

7. Глеб Лутфуллин

8. Александр Самарин

9. Иван Соболев

10. Дмитрий Алиев


Первый этап «Гран-при России»: полное расписание и где смотреть

Фигурное катание
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