2-й этап Гран-при России «Сердце Сибири»: короткая программа женщин

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Женщины выступят с короткими программами на 2-м этапе серии Гран-при России «Сердце Сибири» в субботу, 21 октября. Начало — 13:45 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала и на онлайн-платформе Okko Sport.
На лед выйдут победительница финала Гран-при России Аделия Петросян, чемпионка России среди юниоров Алина Горбачева и другие. Ученица Евгения Плющенко Вероника Жилина, которая также была заявлена на этот этап, не выступит из-за травмы.
Участники короткой программы женщин на 2-м этапе Гран-при России:
1. Зарина Кашапова
2. София Захарова
3. Виктория Федянина
4. Арина Видинеева
5. Мария Парамонова
6. Мария Агаева
7. Людмила Фурсова
8. Дарья Третьякова
9. Алина Горбачева
10. Аделия Петросян
2-й этап Гран-при России «Сердце Сибири»: расписание и трансляции