2-й этап Гран-при России «Сердце Сибири»: короткая программа пар

Сегодня, 14:00
Пары выступят с короткими программами на 2-м этапе серии Гран-при России «Сердце Сибири» в субботу, 21 октября. Начало — 15:30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала и на онлайн-платформе Okko Sport.
На лед выйдут чемпионы Европы и мира Анастасия Мишина — Александр Галлямов, новоиспеченная пара Алена Косторная — Георгий Куница и другие.
Участники короткой программы пар на 2-м этапе Гран-при России:
1. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов
2. Елизавета Кулешова — Владимир Следь
3. Карина Акопова — Никита Рахманин
4. Алена Косторная — Георгий Куница
5. Анастасия Мишина — Александр Галлямов
6. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук
2-й этап Гран-при России «Сердце Сибири»: расписание и трансляции