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Гран-при России

Сегодня, 14:00

2-й этап Гран-при России «Сердце Сибири»: короткая программа пар

Спортивные пары представят короткин программы на Гран-при России 21 октября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Пары выступят с короткими программами на 2-м этапе серии Гран-при России «Сердце Сибири» в субботу, 21 октября. Начало — 15:30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала и на онлайн-платформе Okko Sport.
На лед выйдут чемпионы Европы и мира Анастасия Мишина — Александр Галлямов, новоиспеченная пара Алена Косторная — Георгий Куница и другие.

Участники короткой программы пар на 2-м этапе Гран-при России:

Первая разминка

1. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов

2. Елизавета Кулешова — Владимир Следь

3. Карина Акопова — Никита Рахманин

Вторая разминка

4. Алена Косторная — Георгий Куница

5. Анастасия Мишина — Александр Галлямов

6. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук

2-й этап Гран-при России «Сердце Сибири»: расписание и трансляции

Фигурное катание
Алена Косторная
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
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