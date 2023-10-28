3-й этап Гран-при России «Красноярье»: короткая программа пар

Сегодня, 10:15
Спортивные пары выступят с короткими программами на 3-м этапе серии Гран-при России «Красноярье» в субботу, 28 октября. Начало — 11:45 по московскому времени.
На лед выйдут чемпионы России и Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, ученики Тамары Москвиной Ясмина Кадырова и Валерий Колесов, новоиспеченный дуэт Таисия Собинина и Денис Ходыкин и другие.
Выступления пройдут в ледовом дворце «Кристалл Арена» в Красноярске. Прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала и на онлайн-платформе Okko Sport.
Участники короткой программы спортивных пар на 3-м этапе Гран-при России:
1. Виктория Васильева — Роман Запорожец
2. Майя Шегай — Игорь Шамшуров
3. Ясмина Кадырова — Валерий Колесов
4. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский
5. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко
6. Таисия Собинина — Денис Ходыкин
7. Дарья Бояринцева — Роман Плешков
3-й этап Гран-при России «Красноярье»: расписание и трансляции