Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 13:45

Гран-при России «Красноярье»: трансляция ритм-танца дуэтов

Дуэты представят свои ритм-танцы на Гран-при России 28 октября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Александра Степанова и Иван Букин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Дуэты выступят с ритм-танцами на 3-м этапе серии Гран-при России «Красноярье» в субботу, 28 октября. Начало — 15.15 по московскому времени.

На лед выйдут чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин, которые вернулись к соревнованиям после паузы в карьере, новоиспеченные пары Аннабель Морозов/Игорь Еременко и Софья Шевченко/Андрей Ежлов, петербургская пара Екатерина Миронова и Евгений Устенко и другие.

Выступления пройдут в ледовом дворце «Кристалл Арена» в Красноярске. Танцоры завершат программу первого соревновательного дня. Прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала и на онлайн-платформе Okko Sport.

Участники ритм-танца на 3-м этапе Гран-при России:

Первая разминка

1. Екатерина Храбрых — Мирон Суслов

2. Варвара Курносенко — Федор Варламов

3. Дарья Лунина — Андрей Акулов

4. Полина Усова — Михаил Антонов

Вторая разминка

5. Александра Степанова — Иван Букин

6. Аннабель Морозов — Игорь Еременко

7. Софья Шевченко — Андрей Ежлов

8. Елизавета Шанаева — Павел Дрозд

9. Екатерина Миронова — Евгений Устенко

3-й этап Гран-при России «Красноярье»: расписание и трансляции

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Александра Степанова/ Иван Букин
Аннабель Морозов / Игорь Еременко
Екатерина Миронова/Евгений Устенко
Софья Шевченко / Андрей Ежлов
1
0
Читайте также
В Германии заявили о сбывающемся «пророчестве» Путина
Кардиолог рассказал о способах борьбы с густой кровью
Лавров заявил о страхе Запада перед «выращенным» на Украине монстром
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Мария Агаева: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Туктамышева правда уходит? Судейство за Тутберидзе?
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, произвольный танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, ритм-танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Роман Савосин: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фигурист Грицаенко — о выборе музыки: «Расстроились, когда узнали что такая же у Бойковой и Козловского»

Дмитрий Алиев: видео короткой программы на «Гран-при России» в Красноярске