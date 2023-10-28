Фигурист Грицаенко — о выборе музыки: «Расстроились, когда узнали что такая же у Бойковой и Козловского»

Российские фигуристы Елизавета Осокина и Артем Грицаенко прокомментировали свое выступление в короткой программе на 3-м этапе серии «Гран-при России» в Красноярске, а также рассказали об о особенностях своей программы. Спортсмены набрали 72,05 балла за прокат и заняли промежуточное второе место.

«Волнительно было выходить на первый старт. Как по мне аккуратничали слишком, но более-менее на высокие оценки удалось откатать. У нас интересная швея. Нам предложи, обсудили и в итоге все получилось. Раньше времени не раскрылось платье — значит все хорошо. Конечно, переживали и тренеры переживали.

Одинаковая музыка с Бойковой и Козловским? Это было случайно. Мы не ожидали что так получится, пропустили первые сборы и потом ребята кто ездил нам рассказали что музыка у них такая же как у нас. Расстроились, не хотелось менять совершенно ничего... Сильно расстроились, но потом подумали, что даже интересно будет бороться так когда одинаковая музыка, наглядано все видно. Я сам нашел ее. Пересматривал Олимпиаду, понравилась программа Чена под эту музыка. Решил что и в парах можно попробовать. Классная музыка сказали нам хореографы, давайте пробовать", — сказал Грицаенко.

«Главное задумка наша состоялась, фишечка с платьем сработала. Платье может растянуться в середине программы... Но на тренировках мы проверили, пока я сама не открою все надежно держится на замке. А музыку мы взяли не простую, в обработке», — добавила Осокина.

Осокина/Грицанеко выступают под композицию Шарля Азнавура La Boheme. Под эту же мелодию выступают чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.