Гран-при России «Золотой конек Москвы»: трансляция произвольной программы пар

Сегодня, 16:00
Спортивные пары выступят с произвольными программами на 6-м этапе серии Гран-при России «Золотой конек Москвы» в воскресенье, 26 ноября. Их прокаты продолжат программу второго соревновательного дня в дворце спорта «Мегаспорт».
Начало — 17:00 по московскому времени. Трансляцию прокатов в полном объеме покажет официальный сайт Первого канала. Также в прямом эффире следить за «Гран-при России» по фигурному катанию в Москве можно в онлайн-сервисе Okko по платной подписке.
После короткой программы лидируют Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — они набрали за свой прокат 81,20 балла. Второе место занимают Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (76,51), тройку замыкают Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (76,40).
Чемпионка Европы в одиночном катании Алена Косторная и Георгий Куница набрали 67,74 балла и идут только на 7-м месте.
Участники произвольной программы пар на 6-м этапе Гран-при России:
1. Виктория Васильева — Роман Запорожец
2. Алена Косторная — Георгий Куница
3. Дарья Бояринцева — Роман Плешков
4. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев
5. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов
6. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук
7. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков
8. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский
Гран-при России по фигурному катанию: расписание соревнований этапа в Москве