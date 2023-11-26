Гран-при России «Золотой конек Москвы»: трансляция произвольной программы пар

Спортивные пары выступят с произвольными программами на 6-м этапе серии Гран-при России «Золотой конек Москвы» в воскресенье, 26 ноября. Их прокаты продолжат программу второго соревновательного дня в дворце спорта «Мегаспорт».

Начало — 17:00 по московскому времени. Трансляцию прокатов в полном объеме покажет официальный сайт Первого канала. Также в прямом эффире следить за «Гран-при России» по фигурному катанию в Москве можно в онлайн-сервисе Okko по платной подписке.

После короткой программы лидируют Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — они набрали за свой прокат 81,20 балла. Второе место занимают Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (76,51), тройку замыкают Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (76,40).

Чемпионка Европы в одиночном катании Алена Косторная и Георгий Куница набрали 67,74 балла и идут только на 7-м месте.

Участники произвольной программы пар на 6-м этапе Гран-при России:

Первая разминка

1. Виктория Васильева — Роман Запорожец

2. Алена Косторная — Георгий Куница

3. Дарья Бояринцева — Роман Плешков

4. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев

Вторая разминка

5. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов

6. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук

7. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков

8. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский

Гран-при России по фигурному катанию: расписание соревнований этапа в Москве