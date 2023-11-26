Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 16:00

Гран-при России «Золотой конек Москвы»: трансляция произвольной программы пар

Пары представят произвольные программы на Гран-при России 26 ноября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Спортивные пары выступят с произвольными программами на 6-м этапе серии Гран-при России «Золотой конек Москвы» в воскресенье, 26 ноября. Их прокаты продолжат программу второго соревновательного дня в дворце спорта «Мегаспорт».

Начало — 17:00 по московскому времени. Трансляцию прокатов в полном объеме покажет официальный сайт Первого канала. Также в прямом эффире следить за «Гран-при России» по фигурному катанию в Москве можно в онлайн-сервисе Okko по платной подписке.

После короткой программы лидируют Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — они набрали за свой прокат 81,20 балла. Второе место занимают Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (76,51), тройку замыкают Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (76,40).

Чемпионка Европы в одиночном катании Алена Косторная и Георгий Куница набрали 67,74 балла и идут только на 7-м месте.

Участники произвольной программы пар на 6-м этапе Гран-при России:

Первая разминка

1. Виктория Васильева — Роман Запорожец

2. Алена Косторная — Георгий Куница

3. Дарья Бояринцева — Роман Плешков

4. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев

Вторая разминка

5. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов

6. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук

7. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков

8. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский

Гран-при России по фигурному катанию: расписание соревнований этапа в Москве

Фигурное катание
Алена Косторная / Георгий Куница
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
0
Читайте также
Украинский телеканал сообщил об 1,1 млн погибших и пропавших без вести военных ВСУ
В Германии узнали о страхе командования ВСУ
Атака украинских беспилотников на регионы России. Главное
В США заявили о бесполезности западных танков для ВСУ
Популярное видео
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, произвольный танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, ритм-танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Дарья Садкова: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Владислав Дикиджи: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, произвольный танец
Анна Фролова: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, ритм-танец
Мария Агаева: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Фигурист Дикиджи заявил, что может получить балл штрафа за победные танцы после проката

Сонг Ядонг готов подраться с Нурмагомедовым: «Мне действительно интересно сразиться с ним»